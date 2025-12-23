El Sanatorio Otamendi difundió el último parte médico de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue operada el fin de semana por una apendicitis que derivó en un cuadro de peritonitis.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada", informó la clínica. "La paciente continua con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal: con evolución dentro de parámetros esperables para el cuadro, afebril", añadió.

Asimismo, el Otamendi señaló que CFK continuará "internada hasta completar el tratamiento pertinente". El parte lleva la firma de la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi.

La expresidenta Cristina Kirchner fue internada el último sábado el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, por una molestia abdominal, después de que médicos decidieran realizar más estudios tras una visita a su domicilio. La titular del Partido Justicialista (PJ) fue operada exitosamente de una apendicitis, que derivó también en una peritonitis.

La vigilia de la militancia

Desde la noche del sábado y durante todo el domingo, decenas de militantes peronistas se congregaron en las puertas del Sanatorio Otamendi para montar una guardia de apoyo incondicional a la expresidenta.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el número de personas creció con el correr de las horas. Lejos de retirarse, los seguidores decidieron realizar una vigilia y acampar en el lugar a la espera del parte médico y la evolución favorable de la exmandataria. Entre las muestras de cariño, una bandera de grandes dimensiones captó la atención de todos y resumió el sentimiento colectivo de la militancia: "Nunca caminarás sola". El trapo recorrió gran parte del sector donde se apostaron los seguidores, marcando el territorio en apoyo a la expresidenta.