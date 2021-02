La actual viceministra y secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, fue confirmada como la nueva titular del Ministerio de Salud y este sábado asumirá su nuevo cargo, en un acto que se desarrollará en la Quinta de Olivos. La médica de 48 años reemplazará a Ginés González García, tras el escándalo con la vacunación de privilegio. Cabe destacar que el presidente Alberto Fernández pidió su renuncia y el ahora ex ministro, dejó su cargo en las últimas horas del día.



Por su parte, cabe destacar que la nueva titular de la cartera de Salud, nacida el 1° de abril de 1972, se recibió de médica en la Universidad del Salvador y se especializó en el control de enfermedades inmunoprevenibles e infecciosas, en medicina interna y en sistemas y seguridad social. Durante la pandemia cobró mayor visibilidad por sus estudios en infectología y fue parte de la junta médica que tomó medidas y decisiones contra el coronavirus.

Palpitando lo que será su presentación, Vizzotti estuvo reunida esta noche con el máximo mandatario en Casa Rosada, encuentro en el que el mandatario le ofreció el cargo de ministra, tras haber recibido la carta de renuncia por parte de González García.

Por orden de Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió y la renuncia a Ginés González García, luego de una polémica generada cuando el periodista Horacio Verbitsky admitió públicamente que se le aplicó una vacuna contra el coronavirus en dependencias de esa cartera.



Una vez conocidas las afirmaciones de Verbitsky, el Presidente le "pidió explicaciones" a González García al cabo del acto que el mandatario encabezó este mediodía en el Centro Cultural Kirchner para el lanzamiento del Consejo Económico y Social.



Desde el Gobierno aseguraron que los funcionarios del Ministerio que no tuvieron relación con este sistema de vacunación de privilegio continuarán en sus cargos, pero advirtieron que si algún otro agente estuvo al tanto del caso "también se tendrá que ir".



Esta mañana, Verbitsky había contado en su columna en El Destape Radio que buscó vacunarse contra el coronavirus tras nueve contagios en su familia, uno de ellos fallecido. "Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro", relató Verbitsky.



"Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna", señaló el periodista.



Tras la relevación de Verbitsky, se conocieron nombres de personalidades que supuestamente accedieron a la vacuna, entre los cuales fueron mencionados el senador Jorge Taiana y al diputado Eduardo Valdés, quienes fueron "bajados" de la comitiva que iba a acompañar a Fernández en su viaje a México.