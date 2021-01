El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, fue noticia a principios del año pasado cuando el Gobierno de Alberto Fernández descubrió más de cuatro millones de vacunas que se dejaron vencer en un depósito luego de haber sido compradas durante la presidencia de Mauricio Macri. "Yo no estaba en la gestión, se adelantó mucho la circulación viral en 2016 y se compraron, afortunadamente no se usaron", se defendió insólitamente.

Ahora, como si su increíble falla no significara nada, realizó una extensa serie de Tweets donde criticó fuertemente a Alberto Fernández y su Gobierno por las medidas tomadas. "Uno de los problemas de que el gobierno haga constantemente anuncios que luego se incumplen es que no permiten organizar un dispositivo de vacunación eficiente. Sin un mínimo horizonte de previsibilidad sobre la llegada de las dosis, es muy difícil armar un plan de vacunación", manifestó.

Al mismo tiempo apuntó a la campaña de vacunación, mostrándose en contra de las formas: "No puede iniciarse, discontinuarse y luego reiniciarse: tiene que tener continuidad. A veces es mejor parar la pelota, organizarse y empezar con la campaña cuando haya algo de certidumbre y stock para vacunar masivamente". Y sentenció: "Lo importante es además garantizar que los ancianos frágiles y las personas de riesgo puedan acceder a la vacuna antes de abril o mayo cuando con la llegada del otoño sobrevenga la segunda ola, para reducir sensiblemente las complicaciones y las muertes".

El hilo de Tweets:

En esta línea, Rubinstein compartió una entrevista con Hugo Macchiavelli, por LN+, donde dijo: "El tema es el siguiente: en la medida en que nosotros no tengamos mínimas certidumbre respecto a la llegada de las vacunas y cómo va a ser el flujo de dosis que van a ir llegando, es muy difícil iniciar un plan o campaña de vacunación". Y volvió a remarcar: "Esto hace mucho daño, debe haber continuidad, porque es un operativo logístico extremadamente complejo. Y lo digo sinceramente, no es necesario empezar hoy a vacunar".

Todo esto cuando se confirmaron más de 10 mil casos y se confirmaron 182 nuevas muertes. Se informó además, que 3.627 pacientes continuaban internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es de 55,8% en la nación y de 62,1% por ciento en el AMBA, según la información reportada por las diferentes jurisdicciones.