Pase de Roberto Navarro con Caballero en El Destape Radio: distribución, inflación y peronismo

Roberto Navarro analizó el aumento de los precios y planteó que el tema central del peronismo es cómo frenarlo. Las amenazas de la derecha.

"La inflación es una aspiradora que todos los meses te va quitando la renta, va capturando la renta, es puja distributiva, entonces cada nuevo mes de alta inflación vos vas cayendo un poquito", consideró este lunes Roberto Navarro durante el pase entre Caballero de Día y Navarro 2023 en El Destape Radio, y pidió que el peronismo se siente a definir "cómo vamos a frenar la inflación".

"Entonces, si vos seguís con esta alta inflación, no hay crecimiento que alcance para que mejore la situación de los trabajadores. Entonces, el sentarse en una mesa del peronismo debería tener como base el cómo vamos a frenar la inflación. Y guarda, ahi se tienen que encerrar en una pieza y putearse una semana seguida porque hay pareceres muy distintos de cómo bajar la inflación", enfatizó el periodista.

"La inflación es la generadora de todos los males porque no sabes a dónde termina", analizó al recordar las últimas declaraciones del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que lanzó en un acto en Avellaneda al reclamar la “unidad” del oficialismo para 2023: "Si perdemos, algunos vamos a ir presos y otros a dar clases a las universidades".

En este marco, Caballero planteó que la inflación es regresiva y el empresario nunca pierde pero el empleado formal tiene que discutir con él para que "le dé algo". "Los trabajadores van siempre detrás de la inflación y ahí es donde está el problema porque están bien las medidas indirectas que se dieron pero siempre va a ir detrás de la inflación", insistió.

"Nadie se enamora de las retenciones, como única herramientas no sirven pero es una forma de captar la rentabilidad para financiar incluso para hacer un mercado de alimentos", concluyó.

En esta línea, Navarro planteó que si eso no se puede lograr hay que ir por una distribución progresiva: "La guita está, la tienen los privados, así que andá a buscar a los que tienen los recursos que no te votan y no te puede voltear, porque el tiempo pasa y en junio del año que viene se arman las listas".

Altísima inflación y las amenazas de la derecha

Previamente, Navarro admitió que es lógico que la gente esté insatisfecha porque en mayo va a ser el séptimo mes de alta inflación, debería decir altísima, porque pegó el pico en noviembre y ahora en mayo dicen que va a ser más del 5 por ciento". "Hay tiempo todavía para que no venga esa derecha violenta de Pato Bullrich amenazando para romper las huelgas con el ejercicio, porque viste que más que promesas están haciendo amenazas...", planteó el periodista.

En este marco, insistió en analizar las "amenazas" de la derecha para llevar adelante una reforma previsionales para bajar jubilaciones y una reforma laboral para sacarle poder a los sindicatos que son claves para la puja distributiva.