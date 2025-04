Navarro continúa hospitalizado tras un violento ataque por la espalda

El director de El Destape, Roberto Navarro, continúa internado tras ser atacado este lunes por la espalda con un golpe en la cabeza mientras se encontraba en un hotel del centro porteño. El traumatismo le provocó una hinchazón muy grande en la cabeza y tiene dificultad para el habla. Deberá permanecer al menos 48 horas en observación para someterse a estudios que demuestren que no tenga un hematoma interno.

"El golpe es grave, le generó una hematoma muy fuerte en la cabeza. En el hospital le hicieron estudios y se tiene que que quedar 48 horas por lo menos, porque Roberto es una persona anticoagulada y al haber una hematoma muy gran del lado de afuera de la cabeza tienen que ver si no hay lo mismo adentro de la cabeza", dijo el periodista Ari Lijalad en El Destape 1070.

El ataque comenzó cuando un hombre lo agredió de forma verbal y en ese momento otro -aún no identificado- lo golpeó brutalmente en la cabeza, a la altura de la nuca, por la espalda y sin mediar palabra.

Durante su programa Habrá Consecuencias, Lijalad dio detalles de cómo se encuentra el fundador de este medio y advirtió en en los primeros dos días "no está fuera de peligro" y que hay que estar pendientes a los estudios médicos y a su evolución clínica. "Esta muy hinchado, muy dolorido y casi no puede hablar. Intercambiamos breves mensajes por WhatsApp y con la familia. Esa es la situación", remarcó. El ataque comenzó cuando un hombre lo agredió de forma verbal y en ese momento otro -aún no identificado- lo golpeó brutalmente en la cabeza, a la altura de la nuca, por la espalda y sin mediar palabra.

El periodista de El Destape puso énfasis en que este ataque se produce en un contexto de "promoción de los discursos de odio e incitación a la violencia" impulsados por el presidente Javier Milei, a quien el propio Navarro le había pedido el mismo día de la agresión que cese con sus agravios. "Ayer mismo, Roberto, le pedía al presidente que dejara de agredir y de apuntar e incitar a la violencia contra periodistas de todas las ideologías que no son la del presidente", indicó Lijalad.

Amplio repudio al ataque contra Roberto Navarro

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo: “Este no es un hecho aislado. Hoy la violencia en la Argentina es institucional y se ejerce desde las más altas esferas del poder”. En la misma línea, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) alertó sobre el clima hostil que se fomenta desde los discursos oficiales: “Repetir insultos y agravios contra periodistas desde los discursos impulsados hasta por el propio Presidente puede generar un clima de violencia cotidiana en la sociedad que no podemos avalar”.

Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño expresó la solidaridad del Frente de Izquierda y el PTS con el periodista: “Repudiamos esta cobarde agresión a Roberto Navarro”, escribió en sus redes. El medio *La Izquierda Diario* también calificó el hecho como “repudiable”.

En tanto, Carlos Maslatón, abogado y referente liberal, criticó con dureza al sector de la derecha que alimenta la intolerancia: “Tanto miedo le tiene el fascismo al periodista Roberto Navarro? Están locos, es un suicidio atacar o matar tanto periodistas como curas”, escribió, y se solidarizó con Navarro deseándole una pronta recuperación.

Desde el bloque de Unión por la Patria, el jefe de bancada en Diputados, Germán Martínez, sostuvo: “Los discursos de odio que bajan de los más alto del poder político tienen estas consecuencias. Urge que, desde Milei para abajo, terminen con las agresiones a periodistas”.

En la misma línea se pronunció Victoria Montenegro: “Hace pocos días el Presidente expresaba que la gente ‘no odia lo suficiente’ a los periodistas. Hoy Roberto Navarro terminó en el hospital tras un cobarde y violento ataque. Milei es el principal responsable del incremento de la violencia social”.

Esteban Paulón, diputado socialista, también repudió la agresión y la vinculó con el impedimento sufrido por el periodista Fabián Waldman, a quien se le negó el ingreso a Casa Rosada: “Las palabras del Presidente pesan y generan consecuencias”, advirtió.

El senador de la UCR Martín Lousteau repudió el ataque y agregó: “No podemos naturalizar que desde el poder se avalen este tipo de prácticas contra quienes piensan distinto”. Desde el gremialismo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) expresó su “más enérgico repudio al violento ataque”,