El gobierno cruzó al tractorazo: "No hay suba de retenciones, no se entiende el reclamo"

La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, enfatizó que se trata de una marcha absolutamente política ya que no se anunció ninguna suba de rentenciones.

La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, arremetió contra el tractorazo del campo convocado para el próximo sábado 23 de abril, para pedir por la libertad de "comerciar y expresarse". En la habitual conferencia de prensa que brinda cada jueves-que está vez se realizó este viernes por cambios en la agenda presidencial-la funcionaria admitió que no entiende el motivo de la marcha, ya que no se anunció ninguna suba de retenciones.

"No es que hubo 'también' como en el gobierno de Mauricio Macri suba de retenciones, no es así porque no hubo suba de retenciones a los productores", remarcó la portavoz. "Están marchando por las dudas", sostuvo Cerruti, diciendo que la marcha se trata de algo "absolutamente político".

Asimismo, la funcionaria marcó que el campo "es fundamental para el crecimiento de Argentina". En este sentido, celebró que hubo un récord de exportaciones, con un crecimiento interanual del 28,5%, lo que significó una suma de 7.352 millones de dólares. "Esto significa un crecimiento sostenido para el país", admitió y dijo que es necesario que este crecimiento se distribuya para mejorar la situación económica de los ciudadanos.

La marcha del campo para el sábado 23 de abril, sin la Mesa de Enlace

La movilización del "campo" se concentrará el próximo 23 de abril a las 15, con la presencia de productores rurales de distintos puntos de la Argentina. La marcha cuenta con el apoyo de más noventa agrupaciones vinculadas al agro y también de cámaras empresariales y asociaciones ciudadanas, a las que se sumó la adhesión de la Sociedad Rural de Rosario.

Según la entidad santafesina, su presencia en la movilización es "en defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos a trabajar, comerciar y expresarse libremente, a recibir educación y a enseñar, garantizando la salud pública, la seguridad y con una Justicia independiente". La Mesa de Enlace de entidades agropecuarios -a nivel nacional- tomó en cambio la decisión de no participar.

Según se anticipó desde distintos sectores del campo, los productores se movilizarán en tractores, camionetas y otros vehículos y exigirán al gobierno nacional que “escuche” el reclamo del campo y también de la Ciudad de Buenos Aires.

La movilización comenzará este sábado y los productores se reunirán en dos puntos: el cruce de la ruta nacional 8 y la 193 (Solís) y en el de la ruta nacional 9 y 193 (planta logística Furlong), donde esperarán a otros integrantes que llegarán de diferentes puntos del país para partir juntos, a las 10.30, hacia la ciudad de Buenos Aires.

A partir de las 12, se reunirán en Libertador y Udaondo, donde estarán aguardando los tractores y caballos que encabezarán la marcha por esa avenida, seguidos por la caravana de autos y camionetas, para concluir a las 15 en la Plaza de Mayo y el Obelisco donde se leerá un petitorio.