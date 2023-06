Represión en Jujuy: Morales arremetió contra Alberto y CFK: "Responsables"

Tras otra jornada de represión, el Gobernador de Jujuy repudió las manifestaciones en contra de la reforma constitucional. Ratificó que los cortes de ruta son "delitos".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a responsabilizar al Gobierno nacional de las protestas por la reforma de la constitución provincial, a la que la gestión jujeña respondió con represión de las fuerzas de seguridad.

"Hago responsable al presidente (Alberto Fernández), a la vice (Cristina Fernández de Kirchner) todos sus funcionarios que dieron la orden de que no intervenga la Gendarmería", afirmó en La Nación Más. Además, acusó al Presidente y la Vice de ser "iguales a (los mandatarios estadounidense Donald) Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas", para luego asegurar que "han fomentado este modelo de violencia y corrupción"



"Ya vivimos esta situación en 2015. Nos tomó cuatro días poner todo en orden", sostuvo el titular de la Unión Cívica Radical y lanzó: "¿Qué hace (el secretario de Derechos Humanos, Horacio) Pietragalla? ¿El ministro del Interior Eduardo "'Wado' De Pedro, que se hace el acuerdista? ¿Qué hace (el ministro de Seguridad) Aníbal Fernández? ¿Qué hace Cristina? La Argentina tiene que salir de esta matriz de violencia"

El jefe provincial conjeturó que las protestas, las que ligó al oficialismo, "tuvieron un doble motivo" el primero "tapar Chaco", en referencia al femicidio de Cecilia Strzyzowski, y la reforma constitución, que "prohibe el corte de rutas" y la toma de edificios públicos.

Respecto a la acusación de estar negociando con empresas extranjeras el litio, Morales respondió que este mineral "no mata la pacha, la salva" y que "no hay ninguna explotación de litio que no tenga la consulta previa de las comunidades indígenas"

Morales adelantó que "mañana van a aparecer vínculo irrefutable del gobierno nacional" y "de Milagro Sala con esta situación". Y agregó: "Nuestra consigna es contra los violentos. Vamos a restaurar la paz, nos va a tomar unos meses"

Finalmente, afirmó que no quiere hablar con el Presidente ya que "lo único que hizo en Jujuy es visitar a Milagro Sala", y con esto "avalar a una delincuente que le robó a los pobres y mató gente".

Represión en Jujuy: JxC defendió a Morales y acusó al Gobierno nacional

Toda la dirigencia de Juntos por el Cambio respaldó la represión en Jujuy, en el marco de las protestas por la reforma constitucional provincial, y acusó al Gobierno nacional de estar detrás de "organizaciones guiadas y financiadas". Buscaron todo el tiempo vincular la situación en Jujuy con la de Chaco, cargaron toda la responsabilidad "en el kirchnerismo" y llevaron la crisis jujeña al campo electoral: "Quieren detener el cambio que se viene".

En el marco de una conferencia de prensa de la plana mayor de la alianza opositora, la precandidata a presidente del PRO Patricia Bullrich afirmó que quienes están generando "caos y descontrol" son los "mismos grupos manejados por Emerenciano Sena" en Chaco y con "el mismo accionar que Milagro Sala". La comparación entre uno de los sospechosos detenidos por la desaparición de Cecilia Strzyzowski y la dirigente social condenada y encarcelada hace años en Jujuy con procesos legales muy cuestionados, dentro y fuera del país, fue una constante de toda la conferencia y uno de los ejes del mensaje opositor, pese a que no existe ningún punto en común.