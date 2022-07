Renunció Guzmán: el análisis de Roberto Navarro en El Destape Radio

El periodista analizó el panorama político y económico en la Argentina tras la renuncia del ministro de Economía. Hizo énfasis en la necesidad del poder político para llevar un plan económico.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su renuncia este sábado a la tarde mientras la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, llevaba adelante un acto. En este marco, el periodista Roberto Navarro hizo un análisis del panorama político y económico en la Argentina en medio de los cambios que se plantean en el gabinete. "Cada gobierno tiene un primer ministro de Economía, quienes tienen que hacer las cosas más fuertes, y quizá hace mucho necesitaba un suplente y la responsabilidad de no haber hecho el cambio fue del presidente Alberto Fernández", afirmó Navarro en su editorial.

El periodista sostuvo que Guzmán le falló al presidente y la agrede a Cristina Fernández de Kirchner renunciando en medio de su discurso. "Si vamos a empezar un análisis político lo empecemos por la pregunta de quién era Guzmán para el presidente", disparó.

"Guzmán era el nexo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que se rompe el nexo principal con el FMI como también el simbólico con el empresariado", agregó. Entonces, se preguntó qué le queda al presidente porque "uno es la suma de los apoyos que mantiene y él los fue perdiendo". "Los votos eran de Cristina por lo que los que necesitan sus votos se acercan a Cristina", enfatizó.

En este marco, afirmó que Alberto tiene la oportunidad de bajar los enojos y armar con todos el Frente de Todos. "Me da la impresión que si no hace eso y quiere hacer un arreglo solo, los mercados lo van a acorralar porque piensa que así el presidente no puede gobernar y hay una crisis de gobernabilidad", agregó. "No creen que vaya a caer el gobierno sino Alberto y eso es muy peligroso", admitió.

Navarro enfatizó en la necesidad de conformar un nuevo ministerio de Economía y que haya un ministro que le plazca a todos. "Creo que es difícil que hoy por hoy se siente a conversar Cristina y Alberto pero me parece que Alberto puede llegar a un acuerdo con Massa que le parezca bien a Cristina", enfatizó.

"Ahora se está armando un reunión que está Massa, Cafiero y la vocera y lo que uno supone que esto marcha a una conversación con Massa que tiene acuerdo con Cristina. Ahora tenemos la posibilidad que haya un equipo que tenga charla con la vicepresidenta", agregó y completó: "Para llevar a cabo un plan económico necesitás poder político, porque la economía es política".

Renuncia de Guzmán y otros funcionarios

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció en la tarde de este sábado su renuncia al cargo tras publicar en sus redes sociales una carta enviada al presidente Alberto Fernández donde anuncia su decisión. "Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", escribió. Además, otros dos funcionarios de su cartera se sumaron a la determinación.

El primero de ellos fue Roberto Arias, Secretario de Política Tributaria del ministerio. A través de sus redes sociales, confirmó: "Tuve el honor de acompañar a Martín Guzmán durante 30 meses en una gestión compleja. El balance de la gestión ya lo haremos, hoy solo tengo agradecimiento por la confianza a Alberto Fernández y Martín Guzmán, quien supo formar un equipo sólido y comprometido".

Luego se sumó Rodrigo Ruete, Subsecretario de Relaciones Institucionales en el Ministerio de Economía. "Presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía. Fue un honor trabajar junto a Martín Guzmán en el vínculo con el Congreso de la Nación, los gremios, movimientos sociales y cámaras empresarias para impulsar más de 15 leyes", escribió.