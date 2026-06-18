Refuerzo y aguinaldo: Suárez pagará un bono récord de $1.2 millones a estatales en medio de la caída del consumo

En un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo producto del ajuste nacional, el gobernador Elías Suárez otorgará a los trabajadores estatales el pago de un bono extraordinario que alcanzará $1.200.000, junto al aguinaldo y los haberes para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Además, se dispondrán refuerzos para los programas provinciales. El objetivo es aliviar la situación económica de las familias de Santiago del Estero.

Tras la reunión de la Mesa de Diálogo y Trabajo junto con el gabinete provincial ampliado, el mandatario provincial anunció el cronograma de pago. "Cada peso que el Estado vuelca al bolsillo de nuestros trabajadores vuelve a circular en la economía local", detalló el mandatario provincial a medios locales.

La medida, que acompaña que acompaña la estrategia orientada a sostener el consumo interno, se suma también al pago del bono por el Día del Trabajador el mes pasado que también alcanzó el monto de 600 mil pesos. Esto busca brindar una respuesta ante el complejo escenario económico que atraviesan los hogares santiagueños.

Mientras el medio aguinaldo se efectuará el 16 de junio, la primera cuota del Bono Aguinaldo, de $600.000, será acreditada el 23 de junio. Además, los haberes correspondientes al mes de junio estarán disponibles el 30 de junio para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial.

En el mismo anuncio también se detalló el cronograma previsto para julio. La segunda cuota del Bono Aguinaldo, también por $600.000, se abonará el 23 de julio, en tanto que los salarios de ese mes se pagarán el 29 de julio. De esta manera, la Provincia desembolsará recursos extraordinarios durante dos meses consecutivos, permitiendo que los empleados estatales cuenten con ingresos adicionales en un contexto de inflación y encarecimiento del costo de vida.

Refuerzo a programas sociales

En tanto, a Provincia dispuso un bono extraordinario para beneficiarios de planes de emergencia provinciales, titulares de tarjetas sociales y personas celíacas. En el caso de los planes de emergencia provinciales, la asistencia será de $160.000, dividida en dos cuotas de $80.000 que se abonarán durante junio y julio.

Para los beneficiarios de tarjetas sociales y tarjetas destinadas a personas celíacas, en tanto, se estableció un bono de $100.000, que será liquidado en dos cuotas de $50.000 y acreditado en las mismas fechas en que se perciben dichas prestaciones.

Según se informó oficialmente, estas medidas buscan alcanzar tanto a los trabajadores del Estado como a los sectores con mayores dificultades económicas, reforzando los ingresos disponibles durante el invierno y acompañando a miles de familias de toda la provincia.

Santiago del Estero apuesta a reforzar el ingreso de los trabajadores estatales como herramienta para sostener la actividad económica y el consumo interno en las distintas localidades santiagueñas.