Los puntos clave de la reforma previsional de Córdoba: la CGT le salió al cruce

Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Crédito: NA

La Legislatura de Córdoba aprobó anoche una reforma previsional que busca paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones a costa de un ajuste a los jubilados y pensionados y la modificación del régimen para los trabajadores activos pronto a llegar a la pasividad. En Córdoba hay unos 100 mil jubilados.

El proyecto del gobernador Juan Schiaretti, de 33 páginas, ingresó al Poder Lrgislativo el miércoles a la mañana y a la noche fue aprobado con el voto de la coalición oficialista Hacemos por Córdoba, donde conviven schiarettistas, delasotistas, albertistas, socialistas y hasta una legisladora del GEN de Margarita Stolbizer. La oposición votó en contra y sumó el rechazo de dos legisladores del PJ: José Pihen secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y líder de la CGT Regional Córdoba y Sara García, titular del sindicato de docentes de escuelas técnicas. Tras una maratónica sesión legislativa vía remota, Schiaretti logró esta reforma con 46 votos positivos, 12 en contra y tres abstenciones. Nueve legisladores no se conectaron a la sesión.

Los puntos más importantes de la reforma cordobesa

La Legislatura de Córdoba, vallada ante el temor a protestas contra la ley.

Entre ellos, se destaca un ahorro de casi el 30% en el déficit de la Caja de Jubilaciones, que para 2020 llega a los $ 21 mil millones. Con la reforma aprobada anoche, se ahorrarán $ 7.840 millones de ese rojo. El recorte del déficit de la Caja de Jubilaciones corresponde a lo que aporta el Tesoro provincial. Pero aún queda un déficit de $ 14 mil millones, de los cuáles el Estado cordobés cubrirá $ 3.500 millones -el 25%-; mientras que la Casa Rosada aportará el 75% restante: $ 10.500 millones.

Desde el Gobierno de Córdoba mostraron los beneficios de la nueva norma: la jubilación mínima será de $ 17 mil, pero trepará a $ 25 mil pesos, con el llamado complemento solidario. Los jueces y funcionarios judiciales también quedarán alcanzados por el nuevo cálculo del 82 % sobre el salario neto, y desde ahora se jubilarán a los 65 años cuando antes lo hacían a los 60: “La idea es no afectar a quienes estaban a punto de cumplir la edad de ley”, admitieron en el Gobierno cordobés.

Otro beneficio mostrado por el schiarettismo es que con la nueva ley, se extiende el plazo de cobertura de la pensión de los hijos e hijas que estudien hasta que cumplan 23 años de edad; mientras que con la vieja norma el beneficio era sólo hasta los 18 años.

Pero el ahorro en los números, tiene un impacto social: por caso, los aumentos de los jubilados y pensionados están anclados a los de los trabajadores activos, pero con esta nueva ley. Los pasivos recibirán aumentos 60 días después de los trabajadores en actividad y la inflación de esos dos meses “se comerá” parte del aumento.

También habrá cambios en la fórmula de cálculos de jubilaciones: con la nueva ley, el 82% se calculará sobre el salario bolsillo, y no sobre un valor mayor como hasta el momento; por lo que la jubilación será del 67% en vez del 82% del total que se cobró hasta ahora. Los jubilados que sufrirán ese recorte del 15% en sus haberes son los ex empleados de la compañía eléctrica EPEC, el Banco de Córdoba, la Lotería y los del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Municipalidad de Córdoba.

Otro de los recortes implica que, quienes cobren dos haberes por un total de $ 102 mil o más, –puede ser una jubilación y un a pensión, o un beneficio previsional y otro ingreso- deben realizar “un aporte solidario del 20%” en forma permanente, que se destinará a fortalecer la Caja de Jubilaciones. Actualmente hay 25 mil beneficiarios en esa situación. Asimismo, los nuevos pensionados cobrarán 70% de la jubilación original y no el 100% durante el primer año y 75% en el segundo, como estaba vigente.

El autor de la nueva ley, el ministro de Finanzas y ex titular de la Caja de Jubilaciones, Osvaldo Giordano, justificó la reforma: “Es una medida necesaria para acotar el déficit de la Caja de Jubilaciones; y deja a salvo a la mayoría de los pasivos e incluso eleva las prestaciones mínimas”.

La furia de la CGT cordobesa

La CGT Regional Córdoba emitió un duro comunicado al que adhieren 16 gremios, donde denuncia que “Córdoba es la única provincia de las que no han transferido su caja a la Nación que adopta este tipo de medidas y que lo hace en medio de la emergencia sanitaria por pandemia, agregando nuevos sufrimientos a los trabajadores estatales activos y pasivos de nuestra provincia”.

El secretario general de la Asociación Bancaria de Córdoba, Raúl Ferro coincidió con García Elorrio y criticó a Schiaretti “porque sociabiliza la jubilación y no le saca a los poderosos. Nosotros entendemos que la metida de mano en el bolsillo es una excusa para tapar la tremenda deuda que contrajo en dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. Este bailaba con Macri y se endeudaba en dólares y euros y ahora la excusa es la Caja de Jubilaciones. A Schiaretti no le ha faltado la asistencia del Gobierno nacional, entonces utiliza la excusa de la pandemia y nos mete esta reforma previsional como una puñalada trapera en la espalda de los trabajadores. Ya ajustaron a los trabajadores municipales y siguen aplicando este plan neoliberal, apoyados por una sociedad que votó a ciegas puentes y caminos, sin darse cuenta que después viene esta pandemia que no avisa".

Anoche hubo un fuerte cacerolazo contra el ajuste a los jubilados y la semana que viene comenzarán a presentarse recursos ante la Justicia, aunque los líderes sindicales y los dirigentes opositores coinciden que “el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) está alineado hace 20 años con la Casa de Gobierno”.