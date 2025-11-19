La CGT se reunió con Diputados y adelantó que hará un paro general ante la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con diputados y advirtió que, si avanza la reforma laboral, habrá paro general. Tras reunirse en Azopardo con legisladores sindicales, la central obrera ratificó: “Resguardaremos los derechos laborales en la protesta, la Justicia y el Congreso”.

“Se manifestó la predisposición a llevar adelante las acciones que sean necesarias en pos de resguardar los derechos laborales, ya sea en la protesta, en el ámbito de la Justicia y, muy especialmente, en el Palacio Legislativo”, ratificaron desde la central obrera.

El anuncio se dio tras un encuentro en la sede de Azopardo, donde el Consejo Directivo de la CGT -con sus tres secretarios generales presentes y gran parte de los gremios- recibió a los diputados Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Mario ‘Paco’ Manrique, Hugo Yasky y Hugo Moyano (h), quien asumirá su banca el 10 de diciembre.

En este marco, la central obrera detalló que "se planteó una postura en unidad frente a la reforma laboral planteada por el Gobierno, con la postura proactiva y el horizonte de generar alternativas más allá del rechazo a la supuesta iniciativa en materia laboral que impulsaría el Poder Ejecutivo de manera inminente”.

También se subrayó “hubo consenso respecto de afianzar una mirada actualizada del mundo del trabajo, que contenga y contemple los constantes cambios en los procesos productivos y en las modalidades de trabajo en nuestro país, con incorporación de derechos”.

Críticas de la CGT al gobierno de Javier Milei

El comunicado cuestionó los borradores que trascendieron respecto a la reforma laboral del gobierno de Milei y afirmaron que "hubo consenso respecto de las inconsistencias del plan económico y la ausencia de soluciones que traerían a esos problemas los supuestos bocetos de reforma laboral que circulan por los medios”.

Ante esto, los diputados presentes remarcaron: “La defensa del trabajo es un eje transversal que atraviesa a distintas fuerzas políticas más allá del peronismo”. Además, destacaron el apoyo de sectores empresariales y Pymes y convocaron al diálogo con la CGT.

El documento cerró con un mensaje de unidad: “El encuentro culminó con un amplio consenso respecto de la necesidad de continuar articulando entre los representantes gremiales y el bloque de Fuerza Patria en el Congreso”.