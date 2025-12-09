La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 9 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 9 de diciembre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 9 de diciembre de 2025.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 6588
- 1: 6588
- 2: 6226
- 3: 7663
- 4: 6285
- 5: 4477
- 6: 4392
- 7: 7906
- 8: 0978
- 9: 0018
- 10: 5912
- 11: 1095
- 12: 0973
- 13: 5187
- 14: 2590
- 15: 4738
- 16: 5539
- 17: 7987
- 18: 4160
- 19: 3438
- 20: 3075
Letras de la Nacional: FKMZ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 1042
- 1: 1042
- 2: 7529
- 3: 9137
- 4: 0313
- 5: 6507
- 6: 2051
- 7: 2727
- 8: 8521
- 9: 9079
- 10: 4877
- 11: 2793
- 12: 6191
- 13: 8510
- 14: 0771
- 15: 0870
- 16: 4469
- 17: 9598
- 18: 6049
- 19: 9981
- 20: 0512
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 1768
- 1: 1768
- 2: 5913
- 3: 3441
- 4: 1498
- 5: 9966
- 6: 4807
- 7: 3870
- 8: 8796
- 9: 4794
- 10: 9105
- 11: 5714
- 12: 9886
- 13: 5274
- 14: 0529
- 15: 5149
- 16: 6009
- 17: 1408
- 18: 2507
- 19: 2329
- 20: 1603
Letras de la Nacional: BDPW
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 8512
- 1: 8512
- 2: 5616
- 3: 1712
- 4: 9800
- 5: 7332
- 6: 9154
- 7: 1077
- 8: 4786
- 9: 8400
- 10: 5650
- 11: 9556
- 12: 4808
- 13: 7489
- 14: 1068
- 15: 9351
- 16: 0375
- 17: 6754
- 18: 1293
- 19: 9577
- 20: 5482
