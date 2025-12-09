EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 9 de diciembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 9 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 9 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 6588 

  • 1: 6588
  • 2: 6226
  • 3: 7663
  • 4: 6285
  • 5: 4477
  • 6: 4392
  • 7: 7906
  • 8: 0978
  • 9: 0018
  • 10: 5912
  • 11: 1095
  • 12: 0973
  • 13: 5187
  • 14: 2590
  • 15: 4738
  • 16: 5539
  • 17: 7987
  • 18: 4160
  • 19: 3438
  • 20: 3075

Letras de la Nacional: FKMZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 1042

  • 1: 1042
  • 2: 7529
  • 3: 9137
  • 4: 0313
  • 5: 6507
  • 6: 2051
  • 7: 2727
  • 8: 8521
  • 9: 9079
  • 10: 4877
  • 11: 2793
  • 12: 6191
  • 13: 8510
  • 14: 0771
  • 15: 0870
  • 16: 4469
  • 17: 9598
  • 18: 6049
  • 19: 9981
  • 20: 0512

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 1768

  • 1: 1768
  • 2: 5913
  • 3: 3441
  • 4: 1498
  • 5: 9966
  • 6: 4807
  • 7: 3870
  • 8: 8796
  • 9: 4794
  • 10: 9105
  • 11: 5714
  • 12: 9886
  • 13: 5274
  • 14: 0529
  • 15: 5149
  • 16: 6009
  • 17: 1408
  • 18: 2507
  • 19: 2329
  • 20: 1603

Letras de la Nacional: BDPW

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 8512

  • 1: 8512
  • 2: 5616
  • 3: 1712
  • 4: 9800
  • 5: 7332
  • 6: 9154
  • 7: 1077
  • 8: 4786
  • 9: 8400
  • 10: 5650
  • 11: 9556
  • 12: 4808
  • 13: 7489
  • 14: 1068
  • 15: 9351
  • 16: 0375
  • 17: 6754
  • 18: 1293
  • 19: 9577
  • 20: 5482

