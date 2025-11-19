Exclusivo: salarios a la baja y limitaciones a la huelga, los puntos más firmes de la futura reforma laboral

La posibilidad de acuerdos laborales con pérdida de derechos y salarios a la baja y la limitación al máximo para el ejercicio del derecho de huelga figuran entre los puntos más firmes de la reforma que planifica el Gobierno para los contratos de trabajo y que buscará agilizar en el Consejo de Mayo en las próximas semanas como paso previo a su remisión al Congreso como proyecto de ley. Así le confirmaron a El Destape funcionarios a cargo del diseño de la iniciativa, que también incluirá la habilitación de “bancos de horas” orientados a extender hasta a 12 horas la jornada laboral y el fraccionamiento de las vacaciones, en ambos casos mediante acuerdos supuestamente voluntarios de las partes.

Una revisión pormenorizada del plan permite concluir que su mayor objetivo para por la desarticulación de las negociaciones colectivas hasta ahora en manos de un sindicato por rama de actividad, tal como impone la legislación vigente, para atomizarlas en unidades lo más pequeñas posibles, que van desde las regiones, las provincias e incluso las empresas con una jerarquía por encima de los acuerdos de alcance nacional. El diseño de la reforma pasa sobre todo por los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger (a cargo de la revisión de las normas de derecho individual y colectivo) y de Economía, Luis Caputo (capítulo de costos empresariales), y los secretarios de Trabajo, Julio Cordero, y de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los funcionarios consultados y los dirigentes sindicales al tanto de la negociación minimizaron la difusión en los últimos días de borradores supuestamente ajustados al texto final de un proyecto de ley. Se trata, dijeron, de meros ensayos que circularon entre las áreas técnicas del Ejecutivo y las de empresas y gremios aunque sin carácter definitivo. De hecho, en algunos casos explicaron que parte de lo difundido tuvo más que ver con estudios de abogados de empresas que con proyectos del oficialismo. A esas fuentes les adjudicaron, por caso, versiones sobre posibles topes a las indemnizaciones por despido que, según los referentes del Gobierno, no están contemplados en la norma por construir.

A continuación, los puntos principales que la administración libertaria da por seguros dentro del futuro proyecto de ley: