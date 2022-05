De cara al 2023, Larreta impulsa una reforma laboral y previsional

El mandatario porteño, uno de los principales presidenciables de Juntos por el Cambio, retomó viejos proyectos del gobierno de Macri. También pidió privatizar YPF.

De cara a las elecciones presidenciales 2023, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este lunes que es necesario aplicar en el país una reforma laboral y una reforma previsional.

"Es necesario replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, horarios más flexibles. Esto requiere cambiar la legislación. Así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable o privado en la Argentina”, afirmó Larreta en diálogo con Radio Mitre.

En paralelo, el mandatario porteño también pidió la aplicación de una reforma previsional al señalar que "para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio”. "Hay que replantear el sistema federal, nunca hemos sido tan unitarios como ahora. Hoy hay gobernadores que parecen más un delegado del gobierno nacional que un verdadero gobernador de una provincia autónoma”, señaló también Larreta.

También criticó una posible suba de las retenciones y destacó la unidad de la oposición como forma de impedirlo. “No hay que aumentar las retenciones. Me preocupa que el gobierno tenga la iniciativa o que quiera hacerlo. Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio es que no se aumentan impuestos, porque como dijo el Presidente si no él lo haría. Gracias a esa unidad es que no pudieron sacar las leyes que avanzaban sobre las instituciones”, aseguró, en referencia a que Alberto Fernández pidió que sea el Congreso el que apruebe un aumento de los derechos de exportación.

La privatización de YPF

En ese marco, Larreta también dijo que YPF “tiene que funcionar como una empresa privada”. Aun así, agregó: “Puede ser que sea de capitales del Estado, pero YPF requiere inversiones. Tiene que funcionar con la mayor eficiencia posible”.

Actualmente, desde la nacionalización que llevó adelante la expresidenta Cristina Kirchner, la empresa petrolera funciona como una sociedad anónima pero de capitales mayoritariamente públicos.

De todos modos, y aunque suena como uno de los principales presidenciables de la oposición, el jefe de Gobierno evitó confirmar directamente sus ambiciones electorales: "Vamos paso a paso. Hoy mi obsesión y mi energía pasa por continuar con la transformación de la Ciudad. También quiero la unidad de Juntos por el Cambio y trabajar en un plan para sacar a la Argentina del estancamiento”, dijo.

La reforma previsional y la idea de una reforma laboral de Macri

Así, el dirigente de Juntos por el Cambio, retomó planteos y medidas del gobierno de Mauricio Macri. En diciembre de 2017, el expresidente logró que el Congreso sancionase una polémica reforma previsional que significó una pérdida para los jubilados al aprobar una nueva fórmula que tenía en cuenta la evolución salarial y de la inflación trimestral, pero con un trimestre de atraso, por lo que siempre corría detrás del índice de precios.

La reforma jubilatoria de Macri estuvo vigente hasta diciembre de 2019, cuando fue suspendida por la Ley de Solidaridad Social promovida por Alberto Fernández apenas asumió. Finalmente, en diciembre de 2020 la fórmula previsional macrista fue reemplazada por la actual, que se rige en un 50% por la suba de salarios y en un 50% por la suba de la recaudación de Anses.

El exmandatario también tenía la intención de aplicar una reforma laboral. De hecho, el ministro de Producción de Cambiemos, Dante Sica, dijo en 2019 que "Argentina necesita modernizar su legislación laboral y terminar la reforma tributaria". Sin embargo, la oposición de los gremios y la crisis económica desatada en 2018 dificultaron el avance de esa iniciativa, que finalmente quedó en la nada.

Noticia en desarrollo