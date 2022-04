Lula y su afectuoso saludo a Alberto Fernández por su cumpleaños: "Respeto y cariño"

Lula da Silva le envió un afectuoso saludo a Alberto Fernández por su cumpleaños. El video del expresidente de Brasil.

Este sábado 2 de abril de 2022 no fue un día más para Alberto Fernández, el presidente de la Argentina. No solamente participó del homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas a cuatro décadas de su inicio, sino que también fue su cumpleaños número 63.

En ese marco, recibió el saludo nada menos que de parte de Luiz Inácio "Lula" da Silva, su amigo y exjefe de Estado de Brasil. A través de sus canales oficiales y de las redes sociales, su colega le envió un video con palabras muy afectuosas para celebrar el nuevo aniversario de vida del dirigente del Frente de Todos, aunque lamentó no haber podido viajar hacia Buenos Aires para verlo y hacerlo en persona.

En el video se puede ver a Da Silva pleno, fiel a su estilo alegre, y con un testimonio plagado de buenos deseos para su colega: "Compañero Alberto Fernández, lamento no poder estar en Buenos Aires para darte un abrazo en el día de hoy", comenzó en la grabación. "No me puedo olvidar el cariño y solidaridad que usted tuvo conmigo cuando yo estaba en la prisión, y en esta recuperación y trayectoria política que estamos teniendo hoy", añadió con respecto a los 19 meses en los que estuvo preso hasta que fue liberado en noviembre de 2019.

A puro afecto, "Lula" remarcó: "Quiero que sepa que hago fuerza por usted y por el pueblo argentino". Y aseguró que así lo siente "porque Argentina es un país hermano" al que le tiene "mucho respeto y cariño". "Por eso es que le deseo que haga un extraordinario gobierno y le deseo suerte", insistió el político brasileño de 76 años.

"Quiero que usted tenga éxito en su vida particular y política. Por eso, Alberto Fernández, le deseo un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y usted pueda cuidar de Argentina y su familia", concluyó quien lidera todas las encuestas previas a las elecciones presidenciales de su país natal, que se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de octubre.

