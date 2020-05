Graciana Peñafort destrozó a Nicolás Wiñazki tras la nueva "fake news" de Clarín contra Amado Boudou

Graciana Peñafort arremetió contra el periodista macrista Nicolás Wiñazki tras la operación mediática montada en el diario Clarín, en la que aseguraba que la provincia de La Rioja contrató a Amado Boudou como asesor, hecho que el gobernador Ricardo Quintela salió a desmentir.

"No te voy a enseñar periodismo yo a vos, pero podrías haber chequeado o con el gobierno de La Rioja, o con el propio Boudou o con cualquiera de sus abogados. Pero no lo hiciste y publicaste una noticia falsa", comenzó la abogada, en un hilo de Twitter.

La letrada trajo a la memoria el artículo en el que Daniel Santoro publicó "las cuentas de Máximo y Nilda que también había publicado la revista Veja. Que otro haya publicado algo no lo hace necesariamente cierto", le aclaró.

"¿Sabes Nico? no entiendo porque necesitas perseguir a quienes no piensan como vos? ¿Y si perseguís, porque no lo haces con toda la corrección que eso exige? A mi no me gustan las cosas que haces, pero no voy a festejar persecuciones contra vos", comentó.

Y le agregó: "Quería decírtelo y decir también que ojala te parezcas mas tu viejo, con quien tampoco comparto nada, pero no comete este tipo de errores. Que te parezcas mas a tu viejo y que no recorras los senderos de Santoro. Porque no tengo que compartir nada con vos para recordar que cuando te conocí eras un joven periodista con mucho talento. Ni tengo que compartir nada para desear que seas un buen periodista siempre".