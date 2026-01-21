Docentes jujeños apuntaron contra Sadir por su ajuste y exigen paritarias urgentes

El sector educativo cerró el 2025 atravesado por múltiples problemáticas y con fuertes cuestionamientos al gobierno de Carlos Sadir. En este contexto de ajuste, la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, advirtió que "ni con dos cargos se llega a cubrir la canasta básica". De esta manera, anticipó que habrá conflictos al inicio del ciclo lectivo si no se convoca de manera urgente a paritarias.

Tras el primer acercamiento que mantuvo el gremio con la nueva ministra de Educación, Daniela Teseira, quien asumió su cargo a finales de diciembre de 2025 tras renuncias masivas, Sosa profundizó los numerosos reclamos de los maestros: la secretaria indicó que el salario inicial, actualmente cercano a los 790 mil pesos, es “pauperizado” y apenas alcanza para sobrevivir.

Durante la reunión se abordaron temas estructurales que siguen sin respuestas por parte de la administración de Sadir: la situación de los preceptores, la representación docente en la Junta de Disciplina, el funcionamiento de la Junta de Calificación, el puntaje docente y observaciones que actualmente se encuentran en la Fiscalía de Estado.

El sindicato también cuestionó un memorándum del Ministerio que fija límites a horas y cargos docentes, al considerar que va en contra de una ley vigente. Sosa informó que ya se presentó un recurso jerárquico, reclamando que el documento sea publicado oficialmente para poder continuar el reclamo por vía administrativa y judicial. “Un memorándum no puede modificar una ley”, advirtió en declaraciones para Radio 2, y pidió a los trabajadores que no renuncien a cargos ante presiones.

En tanto, Sosa expresó la preocupación del sector frente al polémico proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso en febrero y planteó la necesidad de que la Provincia defina qué postura adoptará. “Nosotros vamos a defender la educación pública, las condiciones laborales dignas y el derecho de nuestros estudiantes a tener oportunidades”, sostuvo.

El Ministerio de Educación informó las fechas centrales del Ciclo Lectivo 2026 y confirmó cambios en la organización del anuario escolar. La planificación incorpora un formato trimestral con el objetivo de ordenar los tiempos pedagógicos y anticipar instancias de acompañamiento antes del inicio formal de clases, que tendrá lugar el 2 de marzo.

El sector educativo de Jujuy sufre el recorte de Milei y Sadir

Otro de los puntos centrales que se abordó en la reunión entre el gremio y la cartera educativa jujeña fue el recorte presupuestario nacional, aprobado en diciembre, que impacta de lleno en la inversión educativa. Sosa remarcó su preocupación por el financiamiento de las escuelas técnicas, la baja del PDI y la reducción de recursos en general. “No vamos a adaptarnos al ajuste, vamos a reclamar”, afirmó, exigiendo que el Gobierno provincial garantice escuelas en condiciones y la seguridad de toda la comunidad educativa.

Para lograr el recortes en áreas sensibles, el Ejecutivo articuló fuerzas entre sus filas propias —con Ezequiel Atauche y Vilma Facunda Bedia a la cabeza— y sectores "dialoguistas", donde fue clave el voto de la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal.

Tras la votación, maestros jujeños apuntaron contra la complicidad de los miembros del Senado y advirtieron que posibilitaron "un profundo desmantelamiento del sistema educativo público argentino, en particular de la Educación Técnica, y del conjunto de niveles que lo conforman: desde el universitario hasta las escuelas rurales y de gestión estatal".

El impacto de la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058 representa el recorte de la asignación mínima del 0,2 del PBI y repercute en 28 escuelas técnicas y agrotécnicas distribuidas en toda la provincia.