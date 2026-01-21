Otro importante empresario cruzó la Reforma Laboral: "No va a generar trabajo"

El empresario Alejandro Schvartz, titular de Visuar S.A. fabricante de Samsung en Argentina, alertó sobre la delicada situación que atraviesa la industria nacional como consecuencia de la caída del consumo interno y la mayor apertura a las importaciones. Además, cuestionó diversos aspectos del proyecto de reforma laboral impulsada por el Gobierno, en una entrevista con El Destape 1070.

Schvartz hizo hincapié en los efectos de la liberalización comercial y la competencia externa. “Es imposible competir con China”, sostuvo, y explicó que “muchas compañías están bajando sus persianas y otras están optando por importar”, en un escenario donde existen fuertes incentivos para el ingreso de productos chinos y la actividad industrial se reduce.

En ese sentido, aclaró que no se opone a las importaciones, pero reclamó un rol más activo del Estado: “Todos los países cuentan con líneas de crédito productivo para su industria”, remarcó.

Contra la reforma laboral

En materia laboral, el directivo señaló que el crecimiento de muchas empresas se dio bajo el marco de la legislación vigente y advirtió sobre la necesidad de preservar los derechos adquiridos. Si bien consideró que podría discutirse el esquema de indemnizaciones para las pequeñas y medianas empresas, fue crítico con varios puntos del proyecto oficial y afirmó que algunos aspectos de la reforma le resultan “absurdos”.

En cuanto a los cambios propuestos, cuestionó la flexibilización de la jornada laboral y la posibilidad de fragmentar las vacaciones. “No imagino a un empleador enviando a sus trabajadores de vacaciones en mayo”, ejemplificó, y advirtió que el sistema de banco de horas podría terminar perjudicando a los empleados. Para cerrar, aseguró que la reforma laboral no tendrá impacto en la creación de empleo y sostuvo que la mayoría de las empresas ya genera puestos de trabajo bajo las leyes actuales.

Sindicalistas contra la reforma laboral

Mientras el gobierno de Javier Milei negocia a toda velocidad con los gobernadores para reunir los apoyos necesarios que le permitan avanzar con la reforma laboral en el Congreso, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con Daniel Yofra, del gremio de aceiteros, y Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica, con el objetivo de coordinar una estrategia común para rechazar la iniciativa oficial.

Desde el sindicato estatal señalaron que existe un “consenso en crecimiento” dentro del movimiento sindical en torno a que el paro y la movilización constituyen las herramientas “más efectivas” para enfrentar el proyecto impulsado por el Gobierno.

Tras el encuentro con Yofra, Aguiar advirtió que “no se puede ser ingenuo y creer que con retoques menores se va a detener un ataque inédito contra todos los derechos laborales”, y remarcó que la propuesta oficial representa una “contrarreforma laboral” que debe ser rechazada en su totalidad.

Asimismo, el dirigente cuestionó la veracidad de los argumentos oficiales en defensa de la iniciativa. “Sería indigno aceptar que los salarios se paguen con mercadería o que haya que pedir autorización para realizar asambleas. La única salida es la movilización en las calles”, concluyó.