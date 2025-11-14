Un productor porcino se quebró en vivo por el impacto de la crisis de Milei.

El crudo testimonio de Javier Paillole, un productor de cerdos del sur de Córdoba, expuso la crisis del sector por las medidas económicas del presidente Javier Milei. El momento en el que no pudo contener las lágrimas en una entrevista con CNN Radio.

Javier Paillole cuestionó el divorcio entre los grandes anuncios económicos y la realidad de los pequeños productores. "Se habla de la macroeconomía, que vamos a exportar más, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro", lamentó, contrastando esos discursos con su situación límite.

El productor del sur de Córdoba advirtió que el sector no puede "sostener mucho tiempo más esta situación de quebranto". Además, denunció el desfasaje actual de tener que "subvencionar la producción del cerdo con el maíz".

La crisis producida por Milei afecta a casi todos los sectores de la economía.

El momento en el que el productor se quebró en llanto

El momento más dramático de su testimonio llegó al explicar el impacto humano de la crisis. "Yo cuando hablo de estos temas a veces me sensibilizo un poco", anticipó Paillole.

"Yo trabajo con un chico, José se llama. Ya estamos charlando de qué va a hacer él si tengo que cerrar el criadero producto de la falta de competitividad", relató. Fue en ese instante cuando el productor no pudo seguir, y se quebró en llanto al dimensionar el futuro de su trabajador: "Yo tengo opción pero hay gente que no tiene".