El fuerte cruce entre Longobardi y la ministra de Justicia, Marcela Losardo

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, afirmó que las decisiones de otorgar prisiones domiciliarias a los presos las toma el poder judicial y manifestó que el Gobierno "no quiere a violadores y asesinos en la calle". La funcionaria pidió no olvidar que el mundo está ante una pandemia y los reclusos deben tener garantizada su seguridad sanitaria.

"No es un tema del poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo no puede meter preso a nadie, ni sacar a nadie", explicó Losardo en referencia a las prisiones domiciliarias y agregó que las decisiones se toman debido a que un contagio en una cárcel puede llevar a una tragedia.

"Hay más de 1000 presos con riesgo de Salud en cárceles federales", afirmó.

"No digamos que salen presos, porque salieron 320 presos desde marzo hasta el 21 de abril. Cuando dicen que salieron 1200 presos, esos en realidad son los reclusos que salen siempre porque cumplieron su condena", afirmó Losardo en una entrevista en Radio Mitre.

En la entrevista con Marcelo Longobardi y Willy Kohan, la funcionaria desmintió información falsa que se publica en redes sociales y es replicada por algunos medios. "He escuchado que salieron 2500 personas, que no hay tobilleras, eso no es así", cruzó.

La funcionaria fue consultada acerca del ataque que recibe Alberto Fernández, desde las redes sociales y el periodismo. "No le pregunten al presidente o al ejecutivo por los presos, preguntenle al poder Judicial", sostuvo.

Losardo evitó pronunciarse ante la decisión de un juez debido a que consideró que eso sería presionar a la Justicia y afirmó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentó un amicus curiae sin consultar al ministerio que preside porque no tiene obligación de hacerlo.

Acerca de las prisiones domiciliarias a los presos que corren riesgo de salud, Losardo explicó que "son medidas recomendadas por organismos internacionales, por la salud y que fueron tomadas por todos los países" y agregó que "el Ministerio de Justicia aporta las pulseras electrónicas para que los presos puedan cumplir su condena en su domicilio".

"Alberto no es un presidente que esté pensando en liberar presos", sostuvo.

En referencia al rol del poder ejecutivo con respecto a las domiciliarias de los presos, Losardo afirmó: "el ejecutivo envió la lista de presos que pidió la Justicia con las características de delitos no violentos, escasa agresividad, personas condenadas a no más de tres años, aquellas que están en posibilidad de salir, mujeres embarazadas o encarceladas con hijos y personas que tuvieran un mayor riesgo a la enfermedad"

Losardo sostuvo que el riesgo es que el contagio en una cárcel se vuelva masivo y manifestó que no quieren que salgan los violadores y los asesinos a la calle. "Si soy victima me sentiría muy mal y me estarían revictimizando", enfatizó.