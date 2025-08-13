Francella, empanadas y miedo por la gobernabilidad: así fue la cena secreta de Milei con diputados en Olivos

Javier Milei necesita aire para lo que viene. Lo tienen intranquilo no solo la economía del país sino también las elecciones que se aproxuman. El apoyo parlamentario lo perdió por completo. Sabe que ya no tiene el tercio blindado para sostener sus vetos. Y hay dudas sobre su futuro. En este contexto reunió a 15 personas en la Quinta de Olivos.

La lista para la cita incluía a diputados de su propio partido, La Libertad Avanza, del PRO y de la UCR. Los más cercanos, a quienes ya conoce y además con "roce económico".

El Presidente estuvo acompañado por el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, y su asesor Santiago Caputo. Nadie más. No hubo ningún funcionario. No estuvieron ni Karina Milei, Luis Caputo, Guillermo Francos ni Manuel Adorni.

El mitin comenzó pasadas las 20 horas. Milei habló sin parar durante un largo rato sobre su futuro, la economía que viene y la importancia de blindar los vetos. El número de diputados presentes, muy acotado, y el secretismo alrededor de esta reunión dan cuenta de un dato contundente: los 87 héroes no existen más. Aquellos legisladores del año pasado que le sostuvieron el ajuste en universidades y jubilaciones se redujo. El futuro de Milei es una incógnita.

Entre los presentes se contaron a los libertarios José Luis Espert, Lisandro Almirón, Lilia Lemoine, Santiago Santurio, Romina Diez y Gabriel Bornoroni y las ex PRO Silvana Giudici y Sabrina Ajmechet. De los amarillos: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Luciano Laspina, Alejandro Finocchiaro, Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni. Y el único radical que estuvo en Olivos fue Pablo Cervi.

Según pudo saber El Destape, la lista de invitados era de 20 pero pegaron el faltazo cinco y por eso Milei solo logró juntar a 15. Los cinco que faltaron eran los otros radicales peluca. ¿Hubo enojo con Cervi por mandarse solo?

El Presidente necesita que parte del debate público próximo sea defender los argumentos de su última cadena nacional y el sostenimiento de los vetos y de sus políticas económicas. Anoche estuvo ese tema rondando por la mesa.

La cena llegó tarde. Fue alrededor de la medianoche. Cenaron empanadas. Esta vez no hubo asado. El postre fue una propuesta insólita de Milei: invitar a los diputados a ver una película al microcine de la quinta.

El Presidente y los legisladores se pusieron a ver allí la película que Guillermo Francella estrenará este jueves: "Homo Argentum". El film es una descripción del gen argentino y una parodia a varios personajes que describen el ser nacional. Todos ellos representados por el actor y humorista.

El mitin se hizo largo y terminó a las 2 de la mañana. Fueron casi 6 horas de Milei junto a los diputados. Por ahora, el veto sigue sin blindarse y el Presidente ya no tiene ningún tercio en ninguna cámara.