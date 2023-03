Tras la suspensión por el masivo apagón, Kicillof hablará el lunes en la Legislatura bonaerense

El 6 de marzo a las 8, el mandatario provincial brindará su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. La agenda que tendrá Kicillof de cara al acto.

Luego de que se postergara la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense por el masivo apagón que ocurrió el miércoles a la tarde - hecho que aconteció en el mismo horario en que iba a realizarse el evento - el gobernador Axel Kicillof definiró que hablará el próximo lunes 6 de marzo a las 8 de la mañana.

Según pudo averiguar El Destape, en ambas Cámaras comenzaron a cursarse las invitaciones a los y las legisladoras, intendentes, dirigentes gremiales y demás autoridades del poder judicial.

Actualmente, y según la última actualización del ministerio de Economía (12:50 horas), a través de la secretaría de Energía, el total de usuarios sin suministro es de 19.934, en tanto que el total de usuarios con suministro son 2.513.651. Vale remarcar que las actualizaciones del Gobierno nacional se realizan cada cinco minutos.

Por su parte, y en referencia a lo ocurrido el miércoles 1 de marzo a la tarde, el jefe de Asesores bonaerense, Carlos Bianco, explicó que el mandatario "prefirió postergar su mensaje en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense ante la situación intempestiva del corte de luz a raíz del incendio que habrá que determinar si fue intencional o no".

En declaraciones a Radio Provincia consideró que el contexto "no era como para que el Gobernador esté dando el mensaje", debido a que "con los ministros de Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad se tuvo que improvisar un gabinete de crisis para monitorear la emergencia y ver si había algún inconveniente en los barrios de la Provincia".

En tanto, Bianco aclaró que "las sesiones en la Legislatura ya están abiertas", ya que el mensaje del Gobernador no modifica por ley el funcionamiento de la Legislatura.

Cómo sigue la agenda de Kicillof

Este jueves Kicillof estuvo en Berazategui en donde entregó escrituras a vecinas y vecinos de la cuidad, Además presentó el programa "Conectar Igualdad Bonaerense" y realizó la primera entregan netbooks del 2023. De la entrega de computadora estuvo presente el intendente, Juan José Mussi, el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y Juan Pablo de Jesús, diputado provincial del Frente de Todos.

En su discurso el mandatario le habló al centenar de adolescentes presentes a los que les acababa de entregar una netbook. "¿Para qué hacemos esto? Bueno, porque no todos tienen la misma situación económica, no todos tienen los mismos ingresos, ni las mismas condiciones de vivienda. Y eso no lo eligieron ustedes, cada uno nació en la familia que nació. Entonces tiene que haber una sociedad que les de oportunidades y desde el Estado necesitamos igualar esas oportunidades".

En ese sentido, detalló que "al haberle entregado estas computadoras, les van a decir que son 'planeros', o que lo hacemos para que nos voten. Pero la realidad es que hoy, si hubiera una carrera y no tuvieran una computadora arrancarían kilómetros atrás". En la misma línea, Kicillof agregó que "no es culpa de ustedes tener o no tener computadora. Lo que te hace libre es la educación pública, la formación y que se cumplan los derechos, y para eso está el Estado".

En relación a la agenda del Gobernador, este mismo jueves a la tarde y junto al presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, anunciarán beneficios con tarjetas del Banco Provincia y con Cuenta DNI, desde Casa de Gobierno, en La Plata. Finalmente, el viernes visitará el distrito de Pilar.