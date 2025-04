Teresa García: "Si el desdoblamiento es una cuestión irrefutable, Cristina será candidata provincial"

El cristinismo salió a responderle al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la fecha de las próximas elecciones en la Provincia a través de Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria y secretaria general del PJ nacional. Luego de que el mandatario provincial reforzara la idea de mantener la unidad más allá de las elecciones y destacara que es importante pensar en la construcción del peronismo desde una "discusión compañera", García planteó en declaraciones radiales que "Si hay desdoblamiento, Cristina será candidata".

"Algunos creen que desde una elección local se le puede dar combate al Gobierno Nacional, y nosotros creemos que no. No es una discusión menor", amplió en diálogo con Futurock y, a pesar de la apertura al diálogo que mostró ayer Kicillof, insistió: "La conducción de este proceso político merece posturas muy claras. Si Cristina no lo puede hacer desde una candidatura nacional, lo hará desde una provincial".

Con el cristinismo presionando para imponer la fecha de las eleccionesel gobernador ratificó ayer desde La Plata la importancia de la unidad en el peronismo. "Tenemos la tarea de consolidar una unidad que contenga a los sectores excluidos y también generar las condiciones para que el próximo gobierno popular tenga la autoridad, el apoyo y la decisión que se necesita para transformar la realidad", planteó, al reclamar una "discusión fraternal y compañera, pero no sólo con una lógica electoral sino pensando en una coalición de gobierno.

"Generamos un espectáculo bastante triste, no es el método", subrayó en el cierre del encuentro "La Argentina del Futuro" que se lleva adelante en el Teatro Argentino. Buena parte de su discurso se lo dedicó a plantear desde la autocrítica cómo "poder solucionar y no volver a repetir lo que pasó y traer a los sectores que se sintieron excluidos y que se fueron" y remarcó que, para eso, es necesario mostrar "capacidad y generosidad en las discusiones".

García aseguró que no están en contra del desdoblamiento "por capricho", sino porque "diversifica el peronismo" y eso lo debilita supuestamente frente a una contienda nacional donde la unidad será clave para sobrevivir al avance de Javier Milei. García recordó que la Provincia de Buenos Aires “siempre votó con la Nación”, y que forzar una separación en los tiempos electorales sería romper una tradición de 40 años. Además, subrayó que lo que está en juego no es una elección más: “No es una elección, son ocho. Una por cada sección electoral”.

La discusión por las elecciones concurrentes/desdobladas

Al mismo tiempo que hablaba en la Legislatura bonaerense un sector de Unión por la Patria intentaba conseguir número no sólo para suspender las PASO -como quiere el gobernador- sino también para votar que las elecciones provinciales sean concurrentes con las nacionales. Kicillof volvió a dar los argumentos de porqué se debe desdoblar, pero dio a entender que desea tomar la decisión en consenso. Parece difícil porque el mensaje de la Legislatura fue pasar a un cuarto intermedio hasta el martes para tratar el mismo proyecto.

"Tenemos que defender a la provincia todos juntos, todos los que estén de acuerdo de que es un gobierno autoritario, vendepatria", dijo en referencia al Ejecutivo nacional, que conduce Milei. En esa línea, volvió a criticar los cambios que fueron impuestos a nivel nacional de cara a las elecciones legislativas con la Boleta Única de Papel que, en caso de que la elección sea concurrente con la bonaerense será "con dos urnas y dos sistemas distintos", algo que hasta el momento "nadie usó" en la provincia "ni sabe cómo va a ser esa votación".

Para Kicillof el problema está en que "Milei ganó" con la imposición de la Boleta Única. A su entender, ese sistema implica una "ventaja electoral" para el Presidente, una situación que estará acompañada de un "caos" si se llevaran adelante las dos elecciones el mismo día porque, a la vez, implicaría tener dos cuartos oscuros. En esa línea, se preguntó cómo es que se podría garantizar que la gente pueda votar: "La solución posible es que sea en dos días distintos, no es más caro", sostuvo a diferencia de lo que planteó el sector cristinista en su carta a la militancia.

"Esto es culpa de Milei, nos impuso un sistema de votación que le conviene a él. Lo dije antes de que haya en nuestro espacio posiciones distintas. Buena parte de los intendentes, la mayoría, creen que lo mejor es que sea en dos días distintos. No es conveniencia política es reflejar la realidad. Eso no quiere decir abandonar la cuestión nacional -sostuvo en respuesta también a lo que se plantea en la carta-. No son dos cosas separadas, si hemos estado discutiendo con Milei desde el día uno en la calle y sus políticas porque perjudican, porque no estamos de acuerdo. Estamos en condiciones de dar las dos discusiones, no le vamos a sacar el cuerpo a ninguna, que nadie vea fantasmas", manifestó.