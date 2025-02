Sergio Massa condenó las amenazas de intervención de Milei: "Fue la semana más autoritaria en años"

El líder Frente Renovador, Sergio Massa, respaldó este viernes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ante el ataque del presidente, Javier Milei, quien lo presionó a renunciar y lo amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires.

Massa se expresó en redes y declaró, en referencia al asesinato de Kim Gómez, de 7 años, en La Plata: “Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarlas para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística”.

En esta línea, afirmó que “la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias. Lo dijimos y lo hicimos cuando gobernamos Tigre, lo seguimos diciendo ahora y lo diremos siempre”.

Luego se refirió directamente a las amenazas del Presidente a Kicillof: “La propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa de The New York Times), es una no respuesta a las víctimas de inseguridad. Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país”. Por eso, mencionó el ex ministro de Economía, “le pedí a todos nuestros legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes que acompañen al gobernador Axel Kicillof en su respuesta”.

Ante los constantes agravios a las instituciones democráticas y la Constitución Nacional, Sergio Massa continuó: “Esta semana que vivimos fue la más autoritaria en años: el cierre del Congreso a la prensa, la designación de jueces por decreto (con jura a escondidas) y el recorte de derechos sin participación legislativa, estos no son caminos para salir de la crisis. Solo la profundizan y la agravan”.

A su vez, el excandidato presidencial aseguró: “Vemos en el dolor de la familia de Kim y su familia el fracaso del sistema judicial. Por eso, pedí el juicio político a la fiscal que pidió su liberación y ordené a los legisladores Vanelli, Eslaiman y Gutiérrez que redacten la iniciativa”.

Por último, Sergio Massa destacó la necesidad de la presencia estatal en materia de seguridad: “Basta de show. Es hora de tomarse en serio el problema de la inseguridad. Y para eso hace falta un Estado ágil y eficiente, con regionalización de la función del ministerio, policías locales y centros de monitoreo unificados en el área metropolitana. Respuestas concretas para problemas concretos. Sin chamuyo”.