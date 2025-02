Kicillof rechazó el "sueño autoritario" y anunció denuncia contra Milei por atentado al orden institucional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le respondió al presidente Javier Milei luego de los brutales ataques del mandatario nacional, que le pidió la renuncia y mostró su interés de intervenir a la provincia de Buenos Aires, apuntando contra la gestión. "Milei es el principal responsable del narcotráfico".

En el marco de la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde dijeron presentes integrantes de su gabinete, dirigentes gremiales y sociales e intendentes de la provincia, buscó dar un mensaje de fortaleza ante los constantes ataques de Nación. En las últimas horas, a través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei buscó utilizar políticamente el caso Kim Gómez y le pidió la renuncia al gobernador bonaerense con un único objetivo: intervenir su distrito. Previamente, Kicillof había invitado al gobierno a trabajar "con seriedad" y en conjunto el problema de la inseguridad.

"No es conmigo, es con el pueblo. Le pido a Milei que no sea cobarde... no va a atropellar la democracia y no va a atropellar a nuestra provincia de Buenos Aires", sentenció Kicillof. Además, afirmó que el jefe de Estado "no se dio cuenta la enorme gravedad que tiene amenazar de esta manera". Y remarcó: "Este es su sueño autoritario: intervenir una provincia donde perdió las elecciones. La democracia, el federalismo y la constitución no se tocan".

Durante su discurso, sostuvo que "hará falta la unidad para defender la democracia". Y adelantó: "Instruí al asesor de gobierno para que conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia".

Kicillof contra el carancheo de Milei

"El incremento de la violencia y el crimen está asociado al avance del narcotráfico. Para llegar a nuestros barrios, deben pasar 1500 kilómetros. Esto es responsabilidad del gobierno nacional", analizó Kicillof. Según su visión, Milei "quiso ocultar la gravedad que tiene que hoy sea investigado por estafa y corrupción por el FBI y la comisión de valores norteamericana, que haya avanzado de forma inconstitucional sobre la Corte y el enorme daño al tejido socioproductivo, a los bolsillos y a los jubilados".

Para el gobernador, el tuit de Milei "es increíble y no es digno de un presidente de la nación". Y le recordó: "Las leyes son nacionales, la provincia de Buenos Aires no tiene código penal propio. No se si lo entiende porque repite esta mentira".

"Si hay discusiones al respecto, estamos dispuestos a abordarla. En este caso, el asesino tiene 17 años y no le atañe la cuestión, porque su edad es punible. El problema es de la Justicia y de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, lo liberaron y asesinó", explicó Kicillof.

Por último, criticó con dureza al Presidente por hablar en tono relajado sobre un tema tan sensible como la inseguridad: "No puede controlar el contrabando en Salta y dice que resolverá los problemas en la provincia. Por nota, el gobierno de Milei le pidió a nuestro gobierno 80 patrulleros para asistir a la problemática en Rosario".