Presentaron el primer proyecto para permitir la reelección de intendentes

El diputado provincial del Frente de Todos, Walter Abarca, presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y que los y las intendentas puedan ser electos indefinidamente. Qué pasará con un eje fundamental para los municipios de cara a 2023.

El diputado provincial del Frente de Todos, Walter Abarca, presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y que los y las intendentas puedan ser reelectos. El proyecto fue presentado por mesas de entradas en la Cámara de Diputados provincial pero, no haber una sesión aún, no entró en estado parlamentario y no fue derivado a ninguna comisión.

El mismo propone modificar el artículo 3 del decreto-ley 6769/195- Ley Orgánica de las Municipalidades - que quedaría de la siguiente manera: “El intendente será elegido directamente por el pueblo y durará 4 años en sus funciones pudiendo ser reelecto”. “Los concejales serán elegidos directamente por el pueblo y durarán 4 años en sus funciones. El Concejo se renovará por mitades cada dos años y sus miembros podrán ser reelectos por un nuevo período, en el supuesto que hayan sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un periodo”, finaliza.

Es decir propone que los y las jefas comunales puedan estar en sus cargos cuantos mandatos sean votados por el pueblo. Entre los fundamentos del escrito, Abarca propone que “se establece que la elección del intendente municipal es determinada únicamente por el voto popular, universal, igual, secreto, libre y obligatorio de los vecinos y vecinas del Municipio”.

“No se trata de perpetuarse en el poder, se trata de debatir la autonomía de los municipios y adecuar la legislación a la Constitución Nacional”, expresó a El Destape, Walter Abarca.

“En la Constitución Provincial no se establece un límite de tiempo ni de reelecciones para el departamento ejecutivo unipersonal”, explicó y agregó que “esto se establece por la última modificación realizada en agosto de 2016”, es decir la ley del vidalismo, massismo e intendentes del conurbano.

“Actualmente los municipios poseen grandes desafíos debido al rol activo que tienen, jugando un papel clave en el desarrollo provincial, y como la otra cara de la misma moneda es el Intendente quien mejor conoce las solicitaciones del pueblo, y quien mejor que el pueblo para volver a delegar en él su representación evaluando si cumplió o no dando respuestas a las necesidades y demandas locales”, detalló el legislador.

Más voces

En diálogo con El Destape Radio, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, se refirió al proyecto presentado en la Legislatura y dijo que “hay una ley que se sancionó en forma retroactiva y que hay que revisarla, porque considera el primera periodo de 2015 y la ley se reglamentó en 2016”.

En ese sentido afirmó que “es tarea de la Legislatura” y agregó que “soy intendentes desde 2014 y puedo asegurar que todos los días me levanto a trabajar y trato de hacer lo mejor para la ciudad, y ese el fin de la política, cambiarle la realidad a los vecinos”.

Respecto de la posibilidad de tomarse licencia para poder tener abierta la posibilidad a una relección en 2023, destacó: “No me van a encontrar en esa posición, no voy a pedir licencia para hacer un vericueto y volver en el 2023; cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Acá la posibilidad o no de modificar la ley está en la Legislatura y espero que pase lo que pase sirva para el pueblo”.

Sobre el mismo tema, el Jefe de Asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dijo a El Destape Radio que “la reelección de intendentes es un debate en nuestra fuerza y en la oposición”. En ese marco agregó que “es un debate válido y se dará en la Legislatura, que es donde tiene que darse”. A título personal planteó: “Yo no estoy a favor de limitar los mandatos, estoy a favor de que el pueblo puede elegir con la mayor cantidad de opciones posible”.

Con argumentos bastante parecidos, el actual presidente del bloque de Juntos, Maximiliano Abad presentó el 4 de noviembre de 2020 el expediente D 4132/20-21, que tiene como objetivo “reformar los artículos 190 a 197 inclusive de la Constitución de la provincia de Buenos Aires”.

El ex intendente de Castelli, Francisco Echarren, solicitó a la Corte Suprema de la Nación que se expida respecto de la inconstitucionalidad de artículos de la Constitución bonaerense que no permiten la autonomía de los distritos. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti tiene el escrito en su despacho y será el primero en votar.