La PBA sancionó a un importante country top de Pilar

El ministerio de Trabajo bonaerense multó al country “Los Lagartos” de Pilar por “obstruir” a un proceso de inspección respecto de las trabajadoras de casas particulares.

El ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Mara Ruiz Malec, multó al country “Los Lagartos”, ubicado en el distrito de Pilar por “obstruir” a un proceso de inspección respecto de las y los trabajadores de casas particulares. Si bien las y los empleadores son los propietarios de las viviendas, la multa recayó sobre la administración del country por “obstrucción en el acceso a la información requerida”. En este caso la sanción fue por $3.554.025.

El objetivo de los controles que lleva adelante el ministerio es que las y los dueños de casas registren a quienes cumplen tareas laborales y presenten la debida información para el alta en el Registro Especial de Personal de Casas Particulares, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en el REGESIL (Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley Provincial Nº12.415).

Las trabajadoras de casas particulares representan un porcentaje muy significativo del total de asalariadas de los aglomerados urbanos, caracterizado por ser, en gran medida, jefas de hogar, migrantes –principalmente de países limítrofes-, de bajo nivel educativo y afectadas por elevados índices de pobreza e indigencia. Incluso, muchas sufren la falta de efectivización de sus derechos laborales y previsionales, incluyendo la registración en seguridad social, obra social, el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas y los días por enfermedad cubiertos.

Vale detallar que registrar a las y los trabajadores de casas particulares es una obligación de todo empleador u empleadora. Todo aquel que aún tenga trabajadoras o trabajadores en situación de informalidad deben inscribirlos en la AFIP, con su clave fiscal, para comenzar a abonar su sueldo y las contribuciones de la seguridad social.

Para fomentar la formalización laboral, el gobierno nacional puso en marcha el programa “Registradas” a través del cual transfiere durante 6 meses hasta el 50% del salario, al tiempo que está previsto que cada empleador y/o empleadora podrá deducir estos gastos del impuesto a las ganancias ingresando a https://casasparticulares.afip.gob.ar/ayuda/empleador/deducciones.aspx.

Más countries multados

Durante el mes de abril, la cartera que conduce Ruiz Malec multó a la administración de los countries Martindale Country Club, de Pilar y Abril, de Hudson por $2.438.321 por haber obstruido la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar.

Según el informe “Trabajadoras de Casas Particulares” elaborado por el Observatorio de Empleo de la Subsecretaría de Empleo realizado en febrero del corriente, el 99% de las personas las que se desempeñan como trabajadores de casas particulares son mujeres.

En este sector se desarrollan laboralmente el 18% del total de asalariadas de la provincia y la enorme mayoría de ellas lo hace en la informalidad: más del 76% no se encuentran registradas en la seguridad social, el 74% no tiene Obra Social, el 72% no tiene cubiertos sus días por enfermedad, el 70% no cobra aguinaldo y el 69% no tiene vacaciones pagas.

El ingreso promedio de las trabajadoras de casa particulares está por debajo del salario mínimo vital y móvil ya que cubren aproximadamente el 20% de la canasta básica total y alrededor del 50% de la canasta básica alimentaria.