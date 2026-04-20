La Escuela de Abogacía de PBA abrió las inscripciones: los requisitos para anotarse

Desde la Escuela de Abogacía de la Administración Pública bonaerense abrieron las inscripciones para una nueva edición de la Especialización en Abogacía de la Administración Pública Provincial, una propuesta formativa en el ámbito jurídico-administrativo. La cursada comenzará el próximo 12 de mayo a través de la plataforma virtual, con encuentros sincrónicos los martes y jueves de 14 a 16 horas.

La modalidad combina clases en videoconferencia con actividades asincrónicas en la plataforma educativa, lo que permite la participación de abogadas y abogados de todo el territorio provincial. La especialización cuenta con 331 horas totales, 4 cuatrimestres y más de 25 materias y talleres.

La propuesta, que cuenta con un plan de estudios renovado aprobado por la Asesoría General de Gobierno, inicia su sexto cohorte e incorpora un cuarto cuatrimestre de talleres prácticos orientados a la gestión pública bonaerense. Impulsada por el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, el plan de estudios aprobado por Resolución 153/25, fue actualizado sobre la base de la experiencia de ediciones anteriores.

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La principal novedad es la incorporación de un cuarto cuatrimestre íntegramente dedicado a talleres prácticos que incluyen redacción y argumentación jurídica, gestión electrónica de documentación, sistemas de contratación provincial, diseño y ejecución de políticas públicas, y herramientas digitales.

Los tres primeros cuatrimestres abordan contenidos fundamentales como derecho administrativo, organización y gestión del Estado provincial, contratación pública, responsabilidad estatal, empleo público, derecho penal aplicado a la función pública, cuestiones medioambientales, derechos económicos, sociales y culturales y perspectivas geopolíticas y la cuestión Malvinas, entre otros ejes.

Al respecto, el director provincial de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial, Horacio Vaccarezza, dijo que se trata de “un espacio colectivo, participativo y en permanente actualización, orientado a quienes ejercen la abogacía en el Estado bonaerense”. Además agregó que actualmente se “necesitan herramientas jurídicas contextualizadas para responder a la complejidad de la gestión pública contemporánea”.

La coordinación académica estará a cargo del Orlando Pulvirenti. Las actividades se organizan en espacios de exposición, análisis de casos, debates y foros, con el acompañamiento permanente del equipo de la Escuela en todas las instancias del proceso formativo.

Quienes completen los requisitos de regularidad y aprobación recibirán el certificado de Especialista en Abogacía de la Administración, emitido por la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno. Las inscripciones están disponibles a través del sitio oficial de la Escuela de Abogacía. Página web www.asesoria.gba.gov.ar/escuela/.