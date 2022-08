Kicillof y Máximo Kirchner celebraron el aniversario del programa que reconoce aportes de cuidado a las mujeres

El gobernador y el diputado nacional realizaron un acto para entregar la jubilación 180 mil a las mujeres que realizaron tareas de cuidado a lo largo de su vida. Un gesto político en medio de un reacomodamiento del gobierno nacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de La Cámpora y diputado Nacional, Máximo Kirchner; y la directora de ANSES, Fernanda Ravera, encabezaron en Casa de Gobierno de La Plata un acto en donde reconocieron a las mujeres que realizaron tareas de cuidado a lo largo de su vida y entregaron la jubilación 180 mil bajo esa modalidad. Es por el primer aniversario del Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.

De esta forma, dos integrantes fundamentales del espacio del Frente de Todos se replegaron en La Plata y realizaron un acto de tinte K, en medio de un reacomodamiento del gobierno nacional. La sorpresa de la jornada fue la presencia de Máximo Kirchner - hecho que no estaba en ninguna agenda oficial - y la decisión de tomar la palabra y hablar en el encuentro. Antes de iniciar el acto, el dirigente estuvo reunido con Kicillof y el Andrés “Cuervo” Larroque en la gobernación.

Sin hacer mención en ningún momento al presidente Alberto Fernández, el legislador nacional reconoció la labor de Raverta que fue la ideóloga del nuevo derecho adquirido. En ese sentido, dijo: “Fernanda (Raverta) me llamó cuando era jefe de bloque todavía y me contó la idea que tenía. Y la verdad es que fatigó a medio mundo del gobierno para sacarlo adelante”. Haciendo referencia al pasado, exactamente un año atrás, Kirchner indicó que “hubo un gobierno que se plantó cuando se debía plantar”, aunque el rédito político de la medida lo centró en la titular de la Anses. “Es un mundo muy complejo con una situación muy difícil, no es suficiente pero la peleamos todos los días”, remarcó.

El mandatario provincial tuvo un discurso en sintonía. Axel Kicillof destacó la figura de Fernanda Raverta y realizó un repaso en referencia al funcionamiento del sistema jubilatorio en el país durante los 90’, con los gobiernos de Cristina Fernández y el de Mauricio Macri.

El gobernador criticó al neoliberalismo y dijo: “En ese momento, los jubilados futuros aportaron a un sistema bancario que hizo lo mismo de siempre y dejó al país a la miseria. Todo esto con el acompañamiento del FMI. Esa calamidad fue lo que revirtió Cristina; convirtió un sistema malo y fracasado en un régimen solidario”. Asimismo, afirmó que “hoy la Argentina, gracias al sistema que volvió a ser solidario, es una excepción; hay un 94% de cobertura jubilatoria, es casi un derecho universal” y agregó: “Son grandes conquistas y esta también es una conquista”.

“El trabajo no es un hecho individual, es social y colectivo. Es imposible pensarlo individualmente. Por la organización social que hoy estamos discutiendo, muchas mujeres se quedaron por años en la casa. Eran amas de casa y se decía que no trabajan. Mentira, eso es una mentira absoluta”, dijo vehementemente Kicillof. “No habría sociedad posible sin esos trabajos de cuidado, y ahora es remunerado. No sé soporta más la desigualdad entre los hombres y las mujeres y este es un paso central”, destacó.

De las 180 mil jubilaciones otorgadas, 70 mil fueron a bonaerenses. Según información prevista por ANSES, “la mujeres que tramitaron su jubilación mediante dicha iniciativa tiene un promedio de 3,5 hijos o hijas y 61,3 años de edad”. De no haberse tomado la decisión política de remunerar el trabajo de las tareas de cuidado, “el 79% de las mujeres incluidas no hubiese podido acceder a la jubilación, debido a la insuficiente cantidad de años de aportes registrados en sus historiales laborales”.