Kicillof se reunió con todos los intendentes para analizar el ajuste de Milei

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con intendentes del oficialismo y la oposición en la Casa de Gobierno bonaerense para "analizar las consecuencias económicas" de la gestión de Javier Milei. La invitación fue elevada a los 135 jefes distritales, con el objetivo de estudiar el impacto que tuvieron las políticas nacionales en el sistema productivo y económico de cada municipio.

La convocatoria que se inició a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación, en la ciudad de La Plata, se realizó bajo la consigna de debatir las "consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico" de la Provincia y sus distritos. El gobernador recibió a los jefes distritales junto a parte de su Gabinete entre los que estuvieron el ministro de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica, Augusto Costa, y a su par de Economía, Pablo López.

"Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones, por lo que desde la Provincia hacemos un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo las funciones básicas del Estado bonaerense", dijo recientemente López.

El principal foco de inquietud entre los jefes comunales estuvo puesto en la merma de ingresos, la detención de obra pública y el impacto del ajuste que los municipios vienen atravesando desde hace dos años. Intendentes de distintos espacios políticos se presentaron con finanzas deficitarias y reclamos puntuales para poder garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Uno por uno, todos los intendentes presentes

-Adolfo Alsina – Javier Andrés

-Alberti - Jorge Gaute

-Almirante Brown – Juan José Fabiani

-Azul – Nelson Sombra

-Benito Juárez – Julio César Marini

-Berazategui – Carlos Balor

-Berisso – Fabián Cagliardi

-Bolívar – Eduardo Bucca

-Bragado – Sergio Barenghi

-Carlos Casares – Daniel Stadnik

-Carlos Tejedor – María Celia Gianini

-Carmen de Areco – Iván Villagrán

-Castelli – Sebastián Echarren (interino)

-Chascomús – Javier Gastón

-Coronel Rosales – Rodrigo Aristimuño

-Coronel Suárez – Ricardo Moccero

-Daireaux – María Alejandra Serra

-Dolores – Juan Pablo García

-Ensenada – Mario Secco

-Escobar – Ariel Sujarchuk

-Esteban Echeverría – Valeria Bellizzi (interina)

-Exaltación de la Cruz – Luis Martín

-Florencio Varela – Andrés Watson

-Florentino Ameghino – Nahuel Mittelbach

-General Alvarado – Sebastián Ianantuony

-General Guido – Carlos Rocha

-General La Madrid – Martín Randazzo

-General Las Heras – Juan Manuel Cerezo

-General Paz – Juan Manuel Álvarez

-General Rodríguez – Mauro García

-General Villegas – Gilberto Alegre

-Guaminí – José Augusto Nobre Ferreira

-Hipólito Yrigoyen – Luis Ignacio Pugnaloni

-Ituzaingó – Pablo Descalzo

-La Costa – Juan de Jesús

-La Plata - Julio Alak

-Lanús – Julián Álvarez

-Laprida – Alfredo Fisher

-Las Flores – Fabián Blanstein (interino)

-Leandro N. Alem – Carlos Ferraris

-Lezama – Myriam Mongay

-Luján – Leonardo Boto

-Magdalena – Lisandro Hourcade

-Mar Chiquita – Walter Wischnivetzky

-Marcos Paz – Ricardo Curutchet

-Mercedes – Juan Ignacio Ustarroz

-Monte Hermoso – Hernán Arranz

-Navarro – Facundo Diz

-Nueve de Julio – María José Gentile

-Olavarría – Maximiliano Wesner

-Pila – Gustavo Walker

-Rauch – Maximiliano Suescun

-Rojas – Román Bouvier

-Saladillo – José Luis Salomón

-Salliqueló – Ariel Succurro

-Salto – Ricardo Alessandro

-San Andrés de Giles – Miguel Ángel Gesualdi

-Suipacha – Juan Luis Mancini

-Tapalqué – Gustavo Cocconi

-Tornquist – Estefanía Bordoni (interina)

-Tres Arroyos – Pablo Garate

-Villa Gesell – Gustavo Barrera

La demanda por la deuda previsional

La semana pasada, representantes de PBA y Nación se reunieron en la Corte Suprema para tener su primera audiencia por la denuncia del recorte de las transferencias de ANSES por déficit previsional provincial. A la fecha, la deuda alcanza los $2,2 billones.

Según pudo saber El Destape, pese a que las partes acordaron "confidencialidad" sobre lo charlado, desde Casa de Gobierno se fueron con una sonrisa de la reunión. Y lograron una segunda audiencia para dentro de muy poco: el próximo martes 21 de abril en la secretaría de Asuntos Originarios.