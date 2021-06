Kicillof a la oposición: “Saquen los palos en la rueda y pongansé a ayudar a la sociedad”

El gobernador bonaerense entregó 27 patrulleros en el municipio de San Fernando. Durante el acto, del que participó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el mandatario le recordó al macrismo que “ojalá cada uno de los sobres que repartieron los hubieran usado para comprar patrulleros y cuidar a la gente”.

En su segunda semana consecutiva de actos de todo tipo por la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof entregó 27 patrulleros en el distrito de San Fernando, y, durante el acto del que participó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el mandatario le pidió a la oposición que “saquen los palos en la rueda y pongan los brazos, la cabeza, las manos, para ayudar a una sociedad que está dando la batalla de más grande desde que se tenga memoria contra el virus”.

Respecto de la compra y entrega de 27 nuevos patrulleros, el mandatario provincial recordó que “en los últimos 4 años en San Fernando había 9 o 10 patrullas, viejas, usadas, destruidas. Y el gobierno nacional y provincial de aquel entonces se llenó la boca con la cuestión de la seguridad, y sin embargo llevó a San Fernando 7 patrulleros usados. Esa es la prioridad que tenía la seguridad para el gobierno anterior”.

Kicillof fue más crítico aún y dijo: “Ojalá cada uno de los carteles que pagaron, cada uno de los sobres que repartieron los hubieran usado para comprar patrulleros y cuidar a la gente en San Fernando”. “Cerraban escuelas sin pandemia, cerraban y no abrían hospitales sin pandemia, se destruirían las pymes y fuentes de trabajo sin pandemia, esos que no cuidaron ni la salud, ni la educación, ni la producción, ni el trabajo, ahora lo que vienen a hacer es a criticar, a poner palos en las rueda”, afirmó.

Sobre su gestión, el Gobernador señaló que “en lugar de gastar plata en publicidad y hacer marketing, mientras combatíamos la pandemia y combatíamos a los anti todo, hicimos uno de los planes de infraestructura más grande los que se tenga memoria. Además firmamos acuerdos por 20 millones de vacunas y no solo para los bonaerenses sino para todo el país porque Buenos Aires no se mira el ombligo, no es unitario”.

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, presente en el acto dijo que “estamos haciendo lo que nos pidió el Gobernador, al trabajar en un plan integral de seguridad, estamos dando una solución de fondo”.

En tanto comunicó que, en la provincia de Buenos Aires “bajamos un 20% los delitos y la policía está resolviendo el 95% de los delitos que tenemos. Nosotros no venimos a tapar los problemas, vinimos a resolverlos”.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, con un tono de discurso más institucional indicó que “brindar seguridad es una responsabilidad que tenemos desde el Estado, brindar seguridad es de alguna manera parte de las certidumbres que nos reclama hoy la sociedad, que frente a la incertidumbre de la pandemia nos pide que la cuidemos. Para nosotros cuidar y proteger es vacunar”. Del acto participaron autoridades nacionales y provinciales y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.