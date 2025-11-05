Impuestos 2026 en PBA: los bonaerenses pagarán menos de patente y del inmobiliario

En el marco de la discusión del Presupuesto, endeudamiento y la Fiscal Impositiva 2026, el martes por la tarde el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, anticipó en el anexo de la Cámara de Diputados y antes las autoridades del Legislativo que habrá una “baja de la patente” y una “reducción de la carga del impuesto inmobiliario”.

Durante la presentación ante diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas, el funcionario afirmó habrá una baja de la Patente Automotor, que beneficiará a 3 de cada 4 bonaerenses. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos”, afirmó y agregó: “Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas”.

Tabla de la patente

De esta manera, Girard señaló que la iniciativa corrige los saltos de alícuota que se habían generado por la suba del precio de los autos y la falta de actualización en 2025: “Esta medida recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”. La baja de la patente se logrará ya que la tabla de 15 tramos que manejaba ARBA tendrá 5. En los 15 tramos la alícuota mínima era del 3,64% y una máxima del 5%; ahora será una tabla de 5 tramos, con una alícuota mínima de 1% y máxima de 4,5%. Con estas medidas, la provincia de Buenos Aires tendrá el pago de la patente más baja dentro las grandes jurisdicciones. En Capital Federal, por ejemplo, la alícuota mínima es 1,6% y la máxima llega al 8%.

Cristian Girard, titular de ARBA en la presentación de la Fiscal Impositiva 2026

Inmobiliario Rural y Urbano

En tanto, y respecto del impuesto inmobiliario, el titular de ARBA indicó que “se conserva la estructura del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural de la ley anterior, sin modificaciones en tablas ni alícuotas”, lo que implica “una disminución real de la carga fiscal para el 100% de las partidas”. “El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, destacó.

La clave para que no suba el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural es que no se ajusta el coeficiente de cálculo de Base Imponible; ni se modifican alícuotas; de modo que se mantiene la misma carga fiscal de 2024. Según detallaron desde ARBA, se eliminarán distorsiones y las cuotas adicionales.

Tabla del inmobiliario urbano

En relación con Ingresos Brutos no habrá incremento de la alícuota para ninguna actividad. Cristian Girard reafirmó la continuidad de una política que combina simplificación y alivio para las PyMEs y sectores medios, con mayor fiscalización sobre las actividades de alta capacidad contributiva. “Seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”, dijo.

En líneas generales, el funcionario resaltó que el espíritu general de la Ley Impositiva 2026 es “acompañar a quienes producen y trabajan”, “reducir la carga sobre los patrimonios medios” y reafirmar el principio de que en la provincia de Buenos Aires “paguen más quienes más tienen, para que todas y todos podamos vivir mejor”.