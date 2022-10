Desde PBA se sumaron al pedido de suspensión de las PASO

Diferentes dirigentes se expresaron sobre la posibilidad de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de cara a 2023.

A medida que corren los días, distintos dirigentes bonaerenses empiezan a expresarse sobre la posibilidad de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de cara a 2023. En ese sentido, la presidenta del bloque de Senadores del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, habló sobre la discusión en torno a las elecciones primarias y dijo: "La PASO es un instrumento que alguna vez sirvió y ahora no. No hay que abrazarse a un instrumento que yo creo que el año que viene no va a servir".

En diálogo con El Destape Radio, la legisladora del espacio de Axel Kicillof planteó que "ha cambiado el sujeto social después de todo lo que nos pasó". "Hay que escuchar un poco, la gente hoy tiene otras preocupaciones", señaló.

La dirigenta, que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández, concluyó: "creo que el año que viene va a haber una fuerte polarización porque cada vez se hace más claro que hay dos modelos económicos, dos modelos de país”.

Por su parte, el ministro de Transporte provincial, Jorge D'Onofrio, también se refirió al tema: "Pueden revisar para atrás, y hace muchísimos años que vengo sosteniendo que es un gasto innecesario". El funcionario massista manifestó que "el sistema no es malo, pero la idiosincrasia de los partidos políticos en Argentina hace que no sirva mucho en la gran mayoría. En las PASO siempre termina candidatos únicos o alguno testimonial".

El ministro propuso modificar la ley: "En vez de que sean obligatorias, que sean optativas como tiene la provincia de San Luis". "Es cambiarle una palabra a la ley", agregó.

Respecto de las especulaciones políticas en torno al debate, D'Onofrio indicó que "más allá del sistema electoral hubo un pronunciamiento de la población que no tiene que ver con el sistema electoral, sería muy berreta estar hablando de si a uno le viene mejor o peor".