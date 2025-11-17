Bianco aseguró que el acuerdo con Estados Unidos “es el peor de toda la historia argentina”

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, criticó el acuerdo de libre comercio que se firmaría entre la Argentina y los Estados Unidos. “Es el peor acuerdo comercial que se firmaría en toda la historia Argentina”, sostuvo el funcionario en la conferencia de prensa que brindó este lunes por la mañana en Casa de Gobierno. “Es gravísimo; es un acuerdo donde los Estados Unidos no se compromete a nada”, afirmó Bianco y agregó que “uno tiende a pensar si eso no será como contraposición al apoyo del Tesoro de los Estados Unidos y el Swap acordado”.

En ese sentido, el ministro justificó las críticas al detallar que - en el escrito aún debe tratarse en el Congreso Nacional - se elimina la tasa de estadística: “Esto es discriminatorio, por lo cual el resto de los países pueden litigar, pueden iniciar un juicio contra el país y te pueden cerrar los mercados”. “Se viola el principio de no discriminación del sistema multilateral de comercio”, dijo.

En tanto, el dirigente recordó que “Argentina está obligada, para firmar un acuerdo de libre comercio, a hacerlo de común acuerdo y con el aval del Mercosur”. “El Mercosur tiene el arancel externo común respecto de terceros países; es decir, se tendría que hacer con el aval del Mercosur para que sea legal, salvo que busquen degradar al Mercosur”, retrucó.

Finalmente, Carlos Bianco anticipó que “no aprobarán” el acuerdo en el Congreso de la Nación. “Tenemos una obligación política de reclamar la letra chica y, a través de los diputados y senadores, oponernos”, dijo y agregó: “Fue redactado en secreto y sin ningún tipo de consulta entre los sectores interesados y tampoco hubo estudios de impacto”.

Los beneficios para Argentina

En primer lugar, la declaración de la Casa Blanca señala que "en reconocimiento del ambicioso programa de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en consonancia con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico". Es decir, se volverá, para esos productos, al punto previo a los aranceles establecidos el 2 de abril pasado por Donald Trump.

En segundo lugar, el anuncio señala que se establecerán "mejores condiciones de exportación de carne de res" argentina, así como una mayor "cooperación para el comercio de minerales críticos". Aun así, estos últimos dos ítems son beneficios no exclusivamente argentinos sino recíprocos, que también pueden beneficiar del mismo modo a la parte estadounidense.

Los beneficios para Estados Unidos

En cambio, un listado de los beneficios para Estados Unidos, según se desprende directamente de la declaración de la Casa Blanca, revela los siguientes puntos: