Axel Kicillof marchará con la CGT por el Día del Trabajador: “El trabajo es sagrado”

El gobernador Axel Kicillof marchará este miércoles con la CGT por el Día del Trabajador. Bajo la consigna “el trabajo es sagrado”, el mandatario de la provincia más importante del país volverá a ponerse en la vereda de enfrente del modelo libertario de Javier Milei. De esta manera, Kicillof estará acompañado por su gabinete e intendentes que forman del "Movimiento Derecho al Futuro".

La movilización está convocada para las 15 horas en Independencia y Perú, y se espera que sea multitudinaria. En tanto habrá una concentración general a partir de las 14 horas en calle Lima (paralela a 9 de Julio) y Chile. De la marcha también participarán la CTA, la UTEP y otros gremios y organizaciones sociales y políticas.

Vale remarcar que este mismo miércoles a las 11 de la mañana, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las cámaras empresariales volverán a reunirse para destrabar la negociación paritaria. Lo cierto es que, en caso de no llegar a un acuerdo, el gremio advirtió que podría lanzar un nuevo paro de transporte.

Kicillof inauguró el edificio N° 254 de su gestión

El martes por la mañana el mandatario inauguró el nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria N°5 de General Madariaga. Además, entregó patrulleros y firmó un convenio para financiar obras de infraestructura social y urbana en el barrio Belgrano. La inversión total fue de $456 millones, y las obras permitieron que la escuela secundaria Argentino Luna pueda tener su propio edificio para albergar a 314 estudiantes en ambos turnos. Las instalaciones cuentan con seis aulas, laboratorio, biblioteca, SUM, cocina y patio.

Durante el acto estuvo, Kicillof dijo que “en la provincia de Buenos Aires no vamos a permitir que nadie venga a eliminar la educación pública, el hospital público ni todas las obras de infraestructura que llevamos adelante desde el Gobierno bonaerense para impulsar y desarrollar el sector privado: el Estado no puede hacer todo, pero sin Estado no tenemos nada".

"Mientras el Presidente ataca continuamente a quienes no piensan como él, en nuestro gobierno trabajamos con todos los municipios sin importar el color político", destacó el mandatario bonaerense, y afirmó que "si alguien para argumentar sus ideas insulta y grita es porque no tiene razón. Me parece grave tener un presidente que insulta y creo que aún no se toma dimensión de lo que genera". En esa línea sentenció: "El Presidente tiene que respetar a todos las y los argentinos, a su investidura y dejar de fomentar la violencia a través de sus actos y sus redes".