Alberto Sileoni: "Javier Milei fue 17 veces al exterior y una sola vez a una escuela"

El director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, criticó al presidente Javier Milei y afirmó que el jefe de Estado "fue 17 veces al exterior y una sola vez a una escuela". Además, aseguró que "en 14 meses no tuvo un solo gesto de empatía".

En diálogo con FM 107.3RE, el funcionario citó un concepto "muy interesante" del discurso del gobernador Axel Kicillof y que es "lo que no dice Milei". Y agregó: "No nombró salud, educación, arte, cultura, trabajo, justicia. En 14 meses no tuvo un solo gesto de empatía".

Según Sileoni, esa actitud de Milei "construye un clima social" y cuestionó al mandatario porque "fue 17 veces al exterior y una sola vez a una escuela". En esa línea, sumó: "Los educadores no le tenemos confianza ni expectativa en lo que pueda hacer en materia educativa".

Por otra parte, Sileoni se refirió a las versiones que circularon en torno al inicio de clases en la provincia y explicó: "Pueden convocar a un paro los gremios que están legalmente constituidos y son la conducción provincial. Ayer prácticamente el paro fue irrelevante, no se notó en la provincia de Buenos Aires".

Kicillof dijo que Milei "está promoviendo una estafa política a la vista de todos"

Al encabezar la Asamblea Legislativa bonaerense, El gobernador bonaerense consideró que Milei "está promoviendo una estafa política a la vista de todos porque no hay engaño más grande que utilizar el poder que otorga el pueblo pueblo para atacar a la democracia".

"Así como el Presidente no puede avalar una estafa financiera de escala internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Le quiero recordar al Presidente que con la democracia y el federalismo no se juega", apuntó el gobernador bonaerense al hablar ante la Asamblea Legislativa provincial.

Según Kicillof, el planteo de Milei "parece irreal, una distopía tragicómica", y agregó que "no es psiquiatra como para entender que lo llevó a "comportarse de esa manera". Y remató: "Presidente: no se puede ser tan impune, cínico e irresponsable. Le toma el pelo a toda la dirigencia política y a todo el pueblo en un tema tan grave y cargado de historia como una intervención federal".