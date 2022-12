Alberto Fernández: “Que la Selección sea la inspiración para construir la utopía del presente”

El Presidente llamó a trabajar juntos, tal como lo hace el seleccionado en Qatar, por "un país igualitario con justicia social" para vivir en condiciones dignas.

El presidente de la Nación Alberto Fernández, comparó el gran presente de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 con el trabajo que deben llevar adelante, argentinos y argentinas, para lograr "un país igualitario, con justicia social", donde ciudadanas y ciudadanos vivan en condiciones dignas. Además, remarcó la importancia de trabajar en conjunto, con planificación, para construir y avanzar. "Si hay algo que debemos aprender de nuestra Selección es la idea de trabajar en equipo, de trabajar juntos, de que no nos dividan", resaltó.

En el marco de la inauguración de obras de repavimentación en la localidad de Hudson, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el intendente, Juan José Mussi. "Los argentinos estamos viviendo un momento lindo con todas las alegrías que ya nos ha dado la Selección, debemos estar agradecidos a cada jugador y miembro del cuerpo técnico por lo que ya han hecho, fue una maravilla", comenzó. Y añadió: "Además está la alegría de mejorar la vida de los argentinos y de las argentinas, de quienes viven en esta calle que se está pavimentando, que ha tenido iluminación, un enorme trabajo de Gabriel Katopodis, mi querido ministro de Obras Públicas y un enorme trabajo de mi querido intendente, Juanjo Mussi".

En ese momento, el máximo mandatario nacional remarcó: "Si hay algo que debemos aprender de nuestra Selección es la idea de trabajar en equipo, de trabajar juntos, de que no nos dividan. Nuestra Selección -al comienzo- no fue bien tratada, fue bastante maltratada, por muchos que comentan, hablan mal, descalifican... Y la verdad nos han dado una enorme enseñanza, que de por vida le debemos estar agradecidos". Y sostuvo: "Esos maravillosos gladiadores nos han enseñado cómo el trabajo, cómo el esfuerzo, cómo el trabajar en equipo, cómo el planificar, puede darnos tantas alegrías que sean la inspiración nuestra para construir la utopía del presente. La utopía del presente es un país igualitario, con justicia social donde no tengamos que festejar que después de muchos años tenga pavimento esta calle y tenga luces sino que todos los argentinos y todas las argentinas vivan en condiciones dignas".

Luego de resaltar que "todos queremos que Argentina gane, todos queremos que (Lionel) Messi gane porque se lo merece", Alberto envió un mensaje contra quienes no aportan a la construcción de una Argentina con iguales oportunidades: "Somos argentinos y argentinas, es un sentimiento, nunca paremos. Que nadie nos detenga. Cuando escuchen voces que siembran desánimo, que siembran la idea de que no vamos a poder avanzar, no las escuchen. Unidos podemos avanzar, trabajando juntos podemos. La voluntad mueve montañas, tengamos la voluntad de tener un mejor país, uno más igualitario". Y sentenció: "Es un país con dificultades que yo conozco, que no me hago el distraído. Tenemos que seguir luchando contra la inflación, para que el ingreso y el bolsillo de los argentinos mejore, pero vamos a hacerlo a ese país entre todos y todas... Yo cuento con ustedes".

Por su parte, el intendente Mussi señaló: "Esta gente (la presente en el lugar) es todo agradecimiento por esta obra que teníamos planificada hace muchos años, pero que recién ahora llega de la mano de un gobierno nacional y popular y de un presidente como Alberto Fernández". Dicha obra de repavimentación de 2,4 kilómetros beneficiará a más de 5.000 personas con una inversión de 714 millones de pesos. Además, los trabajos sobre la calle 163 entre 63 y 83 posibilitaron la generación de 107 empleos directos y permitirán mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal y vehicular, tanto para la comunidad como para los sectores productivos de la zona, además de facilitar el acceso a la Escuela Primaria Rural Nº 11.

Cabe destacar que la obra se enmarca en el Programa Ejes de Conectividad Urbana, que se propone garantizar el acceso a servicios básicos e impulsar la conectividad de los diferentes barrios, a través del cual la cartera avanza con 314 proyectos a nivel federal con una inversión de 58.271 millones de pesos, de los cuales 89 se finalizaron, 83 están en ejecución y 15 están por iniciarse, mientras que otros 127 se encuentran en circuito de presentación. Previamente, el Presidente junto al ministro y al intendente hicieron entrega de pelotas de fútbol a la Sociedad de Fomento “Pueblo Nuevo” de Guillermo Hudson.