Presupuesto 2023: el Frente de Todos conseguirá el dictamen en Diputados, pero seguirá negociando con la oposición

El oficialismo incorporará modificaciones acordadas con gobernadores y la oposición al proyecto que se debatirá la semana que viene. Sin embargo, el oficialismo no se confía y seguirá negociando para conseguir la media sanción.

El Frente de Todos conseguirá este jueves emitir dictamen sobre el Presupuesto 2023 en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con cambios acordados con los gobernadores y la oposición como la "cláusula gatillo" que obliga al Ejecutivo a enviar una ampliación si la inflación supera el 60%. Pese a estos pactos, el oficialismo seguirá negociando para conseguir un amplio consenso que le permita la media sanción del proyecto la semana que viene en un debate que comenzará el martes y se extenderá hasta el miércoles.

Los subsidios para el transporte del interior y el pago de deudas con Camessa son algunos de los cambios que se incorporarán en el despacho bajo un “clima de aprobación”, según describió un legislador opositor que suele acompañar las votaciones con el oficialismo. Otra modificación obedece a mejoras en las partidas destinadas para infraestructura y equipamiento de universidades. Uno de los principales reclamos de Juntos por el Cambio que se destrabó en las últimas horas es el de la “cláusula gatillo”, el cual obliga al Gobierno a enviar una ampliación presupuestaria si la recaudación termina superando la inflación prevista del 60% y así evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos.

Este cambio, definen en la oposición, "permite tender un puente" con el oficialismo. "Ellos aprueban su presupuesto y la oposición, que cuestiona las pautas de inflación, asegura una revisión si no se cumplen", describe a El Destape un legislador al tanto de las negociaciones. Esta incorporación se definió en la reunión que se realizó hoy entre el ministro de Economía, Sergio Massa, funcionarios de esa cartera; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, como también el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, entre otros legisladores de la coalición.

Pese a esto, en Juntos por el Cambio aseguran que todavía está “verde” la firma del dictamen por parte de sus legisladores debido a los reclamos que aun no tienen respuesta y porque todavía no tienen el texto definitivo. De todos modos, aseguran que “no va a haber un dictamen en contra” y que "la idea es acompañar el proyecto en el recinto" de no mediar sorpresas.

Antes del debate del proyecto sobre gastos y recursos, diputados de distintos bloques intentarán que se trabaje en la comisión un dictamen que otorga un incremento adicional de emergencia que eleva los recursos a $59.500 millones para este año al transporte del interior del país. De esta forma, buscan desactivar el paro de 72 horas anunciado por la Unión del Transporte Automotor (UTA) para la semana que viene por reclamos de salarios. Sobre este tema, el Frente de Todos sumará el aumento acordado entre gobernadores del Frente de Todos y la UCR y el ministro de Economía, Sergio Massa, de los subsidios para el sector de 66 mil millones a 85 mil millones de pesos “como piso” para corregir las asimetrías entre las jurisdicciones.

Ese fue uno de los puntos que resolvieron en un encuentro que se llevó a cabo en Santiago del Estero. El gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, entre otros puntos acordados informó uno que también tiene impacto en el debate por el presupuesto y que tiene que ver con las deudas con la empresa Cammesa. “Se avanzó en un programa de solución estructural para las deudas de empresas energéticas con la firma Cammesa mediante un programa de amortización específica", contó el mandatario en su cuenta de Twitter por lo que ya no correrá la intención del Ejecutivo de retener envíos de coparticipación a las provincias para cubrir las deudas de las distribuidoras de energía eléctrica de cada región.

También detalló que las provincias del norte grande, en el marco de la eliminación de subsidios, tendrán una tarifa eléctrica diferencial por ser consideradas “zonas cálidas”. El último punto obedece a obras y tiene que ver con la reasignación de fondos no utilizados por préstamos ya aprobados para la realización del corredor bioceánico del norte.

Así, en el Frente de Todos confían en que avanzará el proyecto. “Habrá dictamen y se incorporarán planteos de la oposición”, anticipa un legislador del oficialismo a El Destape. En paralelo, el oficialismo seguirá trabajando en consensos ya que necesita al menos 15 votos más (tiene 117) para tener los 129 votos necesarios.

Otras modificaciones que promueven desde Juntos por el Cambio buscan modificar la potestad de que el Ejecutivo pueda aumentar las retenciones a la soja, el trigo y el maíz. Y un condicionante que exigen para acompañar la iniciativa es congelar el nombramiento de personal en todos los niveles del Estado, tanto de planta permanente como de contratos de monotributo. También pretenden quitar artículos como el que exime del pago de los derechos de importación y de otras obligaciones impositivas a las empresas encargadas de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, como el que refiere al blanqueo de capitales destinado a la compra y construcción de vivienda usada y el que lo promueve para la adquisición de bienes y servicios.

Las claves del Presupuesto 2023

Luego de tres semanas de debate en las que expusieron nueve ministros y más de una veintena de funcionarios, el Frente de Todos busca cumplir con el plan de tratar el proyecto en una sesión que se realizará entre el martes y miércoles próximos, y así permitir que el Senado tenga un mes para convertirlo en ley antes del 30 de noviembre.

El Presupuesto 2023 que presentó Sergio Massa estima una inflación estimada en el 60%, un dólar que finalice el año en $ 269, un gasto total de casi $29 billones, con una recaudación aproximada de $22,5 billones y un déficit primario de $6,3 billones. En cuanto a la distribución del gasto, más del 65% de los fondos ($ 18 billones) serán destinados a planes sociales, como también jubilaciones y pensiones. Proyecta un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, por lo que el superávit comercial pasaría a 12.300 millones dólares.