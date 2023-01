Cómo se conocieron Perón y Evita: la curiosa historia detrás

La historia sobre cómo fue que Evita y Juan Domingo Perón se conocieron. Detalles sobre cómo nació el amor en la pareja que marcó a fuego la política argentina.

Un día como hoy, pero de 1944, se produjo un hecho que cambió para siempre la historia argentina: Juan Domingo Perón y Evita se conocieron. Juntos formaron una de las duplas más icónicas y resaltantes que dieron inicio al peronismo, el movimiento popular más grande de América Latina y que, al día de hoy, trasciende en la política nacional. Pero, ¿cómo se conocieron?

Aunque muchos no lo sepan, la historia de ambos nació a raíz de un acto de amor y solidaridad. Por aquellos días, la Argentina había vivido una tragedia. Un terremoto en la provincia de San Juan, que tuvo lugar el 15 de enero de 1944, dejó un saldo de aproximadamente 10.000 muertos, de un número mayor de heridos y de la destrucción del 80% de la provincia. Como consecuencia del triste suceso, Juan Domingo Perón -entonces secretario de Trabajo y Previsión- llevó adelante una colecta para ayudar a los damnificados.

Un día después del lamentable hecho, que además provocó destrozos en otras provincias aledañas, Perón reaccionó rápidamente y ordenó realizar el "Festival de la Solidaridad", que tuvo como fin recaudar fondos para aquellas personas que fueron víctimas del terremoto en San Juan. Es que el terremoto alcanzó 7,4 grados de magnitud en Escala Richter y una intensidad de 9 grados en la Escala Mercalli modificada.

El terremoto en San Juan de 1944 provocó una serie de destrozos irreparables en toda la provincia.

El día que Perón y Evita se conocieron

Pese a que existe la versión de que el histórico encuentro fue en el festival realizado en el Luna Park (Buenos Aires), que tuvo lugar el 22 de enero de 1944, lo cierto es que la primera vez que se vieron Juan Domingo Perón y María Eva Duarte fue el 17 de enero de dicho año. El encuentro fue en el marco de una reunión previa a la colecta; mientras que el 22 se realizó el evento. Este día, diversos artistas salieron a las calles de Buenos Aires con urnas para recolectar dinero. Y de acuerdo a la revista Radiolandia, Eva obtuvo más de 650 pesos.

Juan Domingo Perón, reunido con artistas por el terremoto en San Juan.

De hecho, en la "Sinfonía del Sentimiento" de Leonardo Favio, se mencionó a algunos de los artistas que se sumaron para manifestar su apoyo. Y entre los mismos resaltaron a Evita, que por entonces se desempeñaba como actriz. "En la tarde de hoy, una comisión de artistas integrada por Luisita Vehil, Olinda Bozán, Angelina Pagano, Pierina Dealessi, Aida Alberti, Niní Marshall, Blanca Podestá, Libertad Lamarquee, Iris Marga, Mecha Ortiz, Silvana Roth, Eva Duarte, Enrique Muiño, Ángel Magaña, Pepe Arias, Manuel Alcón, Francisco Álvarez y Oscar Varlichelli, conjuntamente con soldados del Ejército y la Armada que los acompañaron, recolectó fondos entre la concurrencia de los comercios más importantes de la ciudad y otros lugares".

La colecta por el terremoto en San Juan en 1944.

El recuerdo de Perón sobre cómo fue que conoció a Evita

En una entrevista que le concedió a Tomás Eloy Martínez en 1970, Perón recordó el día que conoció a Evita. "Yo la conocí a ella cuando... (ocurrió) el terremoto de San Juan. ¿Usted se acuerda que movilizamos desde Trabajo y Previsión para prestar una ayuda directa a la población de San Juan? Había 8.000 muertos. Bueno, en eso hice un llamado para que todos los artistas saliesen con una alcancía a hacer una colecta por las calles. Entre los numerosos artistas que llegaron, llegó también Eva", relató.

Luego explicó que Evita se ofreció para trabajar en tareas administrativas durante la colecta para las víctimas del terremoto: "Entre los que fueron allí, me ayudaron a organizar. Entre los que quedaron para organizar, quedó esta chica. A mí me llamó enormemente la atención por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Era una mujer de una gran sensibilidad...".

Eva Perón y Juan Domingo Perón

A raíz del papel que tuvo en la ayuda por San Juan, Perón le propuso a Eva incorporarse a la secretaría. "Bueno, así se quedó en Trabajo y Previsión. Cuando terminó todo este trabajo, yo le dije 'vea, hija, usted trabajará por allá en el cine...'".

"Sí, sí, yo trabajo en televisión...", le respondió Evita. Y Perón aclaró de qué trabajaba ella en aquellos tiempos: "En radio era en esa época..., en Radio de Yanquelevich estaba. Tenía una de compañía...". "De radioteatro", acotó el entrevistador, Tomás Eloy Martínez. "¡De 'rascas'! Como decía ella siempre... Nosotros no somos artistas, somos racas', decía ella", agregó el ex presidente de la Nación, quien por entonces se encontraba en Puerta de Hierro (España).

Finalmente, Perón resaltó que con el tiempo empezaron a conocerse más y destacó la inteligencia de Evita: "Entonces ella embaló en eso. Así como fue apta para lo de San Juan, fue apta para todo lo demás. Ya intimamos más, también. Ya empezamos a trabajar ya bien unidos porque ella era..., era muy capaz". Y concluyó: "Era una mujer extraordinaria".

La importancia de Evita en el peronismo para Juan Domingo Perón

En una entrevista que concedió en 1971, en Puerta de Hierro (España), Juan Domingo Perón reflexionó sobre la importancia que tuvo Evita en la conformación del peronismo. "Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas". Y añadió: "Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidata a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años".