La política despidió al Indio Solari: los mensajes de dirigentes y funcionarios

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari generó una inmediata ola de reacciones en el arco político argentino. Dirigentes y exfuncionarios nacionales destacaron su influencia cultural y el compromiso social que atravesó buena parte de su obra. A través de las redes sociales, recordaron al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como una figura que marcó a varias generaciones y cuya música trascendió el ámbito del rock para convertirse en un fenómeno popular.

El expresidente Alberto Fernández sostuvo que el fallecimiento del músico representa la pérdida de una figura clave de la cultura argentina. Destacó su "compromiso humano", su trayectoria como "músico independiente" y el impacto social y cultural generado por Los Redonditos de Ricota. Además, lo definió como "un artista coherente" que se mantuvo fiel a sus convicciones y logró conectar con distintas generaciones de argentinos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también expresó su pesar por la muerte del músico y se definió como parte de la comunidad de seguidores de Los Redondos. "Hoy es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno, porque despedimos al Indio", afirmó. Además, sostuvo que con su fallecimiento "despedimos a un artista" y "a un héroe argentino".

En el marco del V Congreso Políticas para la Igualdad, Kicillof destacó el impacto cultural de Solari y consideró que "le dio voz a una generación, a varias generaciones de argentinos y argentinas". En ese sentido, señaló que su legado deja tres grandes banderas: "la verdadera libertad, la alegría y el futuro", valores que, según remarcó, atravesaron buena parte de la obra y la trayectoria del exlíder de Patricio Rey.

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que Solari fue "una de las figuras más trascendentes de la música argentina". Señaló que su obra interpretó "los sueños, las inquietudes y las luchas de generaciones enteras" y remarcó que dejó un mensaje "profundamente humano y comprometido con su tiempo". También aseguró que su legado continuará vivo en sus canciones y en la memoria colectiva de sus seguidores.

En tanto, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario expresó su "profundo dolor" por la noticia y definió al Indio como un referente de la cultura popular argentina y "representante absoluto del pueblo". Asimismo, dijo que su obra marcó a generaciones enteras y afirmó que su figura permanecerá como una leyenda dentro de la historia de la música nacional.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, definió al Indio como una expresión de la cultura popular argentina y destacó el alcance de su obra a lo largo de distintas generaciones. "Su música, su poesía y una manera única de mirar la realidad con sus letras trascendió generaciones", escribió en sus redes sociales.

Katopodis también resaltó el mensaje que dejó el músico a través de sus canciones y sostuvo que "nos enseñó que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida". Finalmente, envió sus condolencias a la familia y a los seres queridos del artista, así como "a todo el pueblo ricotero", y cerró su homenaje con una de las frases más recordadas del universo redondo: "Las despedidas son esos dolores dulces".

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, también se expresó en redes sociales tras conocerse la muerte del músico. En un mensaje breve, destacó la dimensión popular que alcanzó Solari a lo largo de su trayectoria artística. "Los ídolos populares viven para siempre. Gracias por todo, Indio", escribió para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Por su lado, la senadora provincial Malena Galmarini también lo despidió. "Y te fuiste… cantando. Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida. Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas… seguiremos haciendo pogo en tu honor! Hasta siempre, Indio querido! Sos leyenda", escribió en su cuenta de X.

La legisladora bonaerense y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lo recordó y comparó con su figura con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Siento este tiempo insoportable. Se está haciendo muy difícil, por momentos, invivible. Los miro, los escucho, los admiro y busco motivación para seguir. El refugio en la familia y el camino en la comunidad. Fuerza todos. Dios eterno y Cristina libre", escribió

También la diputada de Unión por la Patria (UxP), Cecilia Moreau, expresó su adiós al músico: "Vas a vivir en cada una de tus ideas, de tus palabras, en tu música pero igual es muy triste la noticia, hoy yo tengo un nudo en la garganta, me parece que todos estamos así. Un abrazo a Virginia Mones Ruiz y a todos", indicó.

En tanto, la diputada por el Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, compartió un texto en homenaje a "los amigxs con lxs que compartimos el pogo más grande del mundo, que ya no están porque este sistema infame se tragó sus vidas". "Por eso esta tristeza es extraña. Es la melancolía de una generación que despide una parte de sí misma: la que creyó, aunque fuera por una noche, que en medio del barro podía levantarse una comunidad", dice parte del texto del periodista Fernando Rosso que publicó la legisladora.

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández recordó distintos encuentros personales con el músico y destacó su "compromiso con la vida". En un mensaje cargado de emotividad, evocó largas conversaciones compartidas y recordó especialmente los abrazos con los que Solari lo despidió en una de sus visitas, un gesto que calificó como inolvidable.

El senador nacional Mariano Recalde eligió despedir al artista con un fragmento de la canción Pabellón Séptimo más emblemáticas. "Nadie es capaz, no pueden borrar mis recuerdos. Nadie es capaz de matarte en mi alma", escribió en sus redes sociales para homenajear al músico.

Entre las organizaciones que despidieron al músico estuvo Abuelas de Plaza de Mayo, que destacó el acompañamiento que Solari brindó durante años a las luchas por los derechos humanos. A través de un mensaje en redes sociales, la entidad recordó que sus canciones acompañaron históricamente las movilizaciones del 24 de Marzo y valoró su participación en las campañas de búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura.

Además, resaltó que el artista convocó a sus seguidores a reflexionar sobre la identidad y promovió una mirada crítica frente a la realidad. "Gracias por abonar a las luchas desde la trinchera del arte", expresó la organización, que también envió sus condolencias a la familia del músico y a quienes hoy lamentan su fallecimiento. "Te vamos a extrañar, Indio querido", concluyó el mensaje.

Estos son algunos de los mensajes de este día amargo para la cultura argentina, pero las condolencias desde al arco político se multiplicarán a lo largo de la jornada. Desde dirigentes, funcionarios, artistas y miles de seguidores, las despedidas coinciden en destacar su capacidad para interpretar el clima de época de distintas generaciones y construir una obra que trascendió el rock para convertirse en un fenómeno cultural.