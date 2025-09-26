Hackearon a la Policía Federal en Twitter: publicaron un mensaje cripto que recuerda al caso Libra

La cuenta oficial de X (ex Twitter) perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) sufrió un hackeo en redes sociales durante las últimas horas. Cerca de las 11 de la mañana de este viernes, lanzaron una publicación donde difundieron una moneda cripto que -hasta el momento- se desconoce si se trata de una estafa similar a la que encabezó el presidente de la Nación, Javier Milei.

"Policía Federal Argentina Х Mira Network Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders http://miranetwork.com.de/claim Limited rewards available — claim now!", indica el mensaje publicado a través de la red social liderada por Elon Musk.

"La Policía Federal Argentina comunica que la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos", expresaron en un comunicado posterior, publicado pasado el mediodía en la misma red social del hackeo.

En esa línea, desde la Policía Federal aseguraron que ante la gravedad del delito "se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial". En este contexto, indicaron que el caso ya fue judicializado y se aguardan por "todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley".

"La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales", sentenciaron.

