Milei aprovecha la crisis en la Corte y la Procuración y el Gobierno debate nuevos nombres

La Corte Suprema vive una situación de crisis. Empieza a romperse el equilibrio de poder que se dio entre Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Javier Milei aprovecha esta situación y el Gobierno debate si es conveniente ampliar las cantidad de jueces en la máximo tribunal y quién debe ocupar la Procuración General de la Nación.

A comienzos de 2026, Milei había decidido no volver a insistir con la ampliación de la Corte, tras el fracaso del año pasado con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. A ambos los volteó el Senado tras las fallidas negociaciones con el peronismo que llevaron adelante el asesor Santiago Caputo y Sebastián Amerio, ex viceministro de Justicia y hoy Procurador del Tesoro. Pero tras las internas con el karinismo, la intervención de los Menem y el cambio en el Ministerio de Justicia, algo cambió. Juan Bautista Mahiques empezó a tejer en su nuevo cargo (secundado por Santiago Viola, su Nº2) para obtener un premio mayor en el corto plazo: ser titular de la Procuración. O sea: ser el jefe de los fiscales de todo el país.

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Según relataron fuentes judiciales a El Destape, Mahiques se comprometió ante el presidente de la Corte y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, a no tocar la ampliación del tribunal. Es que Rosatti es uno de los principales opositores a esa idea porque cambiaría el equilibrio de poder que hoy lo tiene favorecido. Quien impulsó esa premisa ante Milei y lo sigue haciendo es Ricardo Lorenzetti, el gran perdedor dentro del 1-2 de la Corte.

Según reveló la periodista Luciana Geuna en TN, Milei se reunió con Lorenzetti a solas. Este juez es uno de los impulsores del nuevo mecanismo presentado por la Corte para seleccionar jueces. "El verdadero creador del proyecto es Carlos Rosenkrantz. Lorenzetti se sumó después. La idea es marcarle la cancha a Rosatti, que hasta hace unos días se oponía y ahora llamativamente quiere darle para adelante", afirmó a El Destape una fuente que conoce los pasillos de la Corte y el Consejo de la Magistratura.

En el mundo judicial hubo ruido por la propuesta de Mahiques de enviar al Senado el pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente del máximo tribunal. "Es bueno en lo que hace. ¿Cómo no vamos a proponerlo?", se preguntaron en el entorno de Mahiques ante la consulta de El Destape.

Lorenzetti quiere que se amplíe la Corte. Milei ahora duda y puede recular. Hace semanas en Casa Rosada afirmaban: "En este primer mandato, el Presidente no va a querer sumar más jueces a la Corte. Lo va a hacer en el segundo mandato". Pero algo se modificó. Ya hay nombre nuevos sobre la mesa del Presidente para sumar a la Corte Suprema y para la Procuración, ocupada interinamente hace casi 9 años por Eduardo Casal.

Los nombres en danza para la Corte

Para ampliar la Corte, el primer nombre que está en la lista es Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Este magistrado sonó apenas asumió Milei para ocupar la Procuración. Pero ante la falta de dos tercios seguros de parte del oficialismo y las negociaciones trabadas con el PJ se desistió el plan en 2024 y 2025.

Borinsky está levantando el perfil. Se lo vio activo en el acto de la Corte Suprema con la propuesta de la selección transparente de jueces. Y hasta se lo vio animado entre el público general en un palco de River disfrutando de la banda de rock australiana AC/DC. Highway to hell. Además, para la Corte también se está pensando en el Gobierno en una mujer y que sea de una provincia.

Para la Procuración, Mahiques quiere ese trono. Espera tener una serie de logros en el corto plazo para llegar a su objetivo. Aprobar decenas de pliegos de diversos jueces en el Senado y darles buenas noticias a los Milei en sus causas judiciales. Pero enfrente tiene competencia.

Quien puja por ese lugar y están dentro de la lista que tiene Milei es Ariel Lijo. El juez de Comodoro Py que el Gobierno quería para la Corte hoy tiene en su mano dos de las causas más calientes para los libertarios: el caso Adorni y los créditos hipotecarios a funcionarios. Mahiques no la va a tener fácil. Por las dudas, hay un tercer nombre: Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Para todos los casos, Milei necesita dos tercios en el Senado. Deberá negociar con gobernadores y parte del peronismo. Urgido judicialmente, el Presidente se debate qué dirección seguir.