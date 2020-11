La fundadora del comedor "Los Piletones", Margarita Barrientos, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri dejó de asistir al espacio una vez abandonada la Casa Rosada en diciembre de 2019. No sólo se cortaron las visitas al centro comunitario sino también los llamados telefónicos. "No se si se olvidó de nosotros", dijo la dirigenta.

"Después de que se fueron del Gobierno, nadie me llamó. No sé si Mauricio Macri se olvidó de nosotros, pero nadie volvió a llamarnos", aseguró la referente social en diálogo con Radio 10.

Barrientos explicó que en su comedor "hoy hay mucha necesidad y toca remarla mucho" ya que no reciben apoyo de "nadie que tenga mucha plata". Con Macri, sostuvo "tenía una amistad, pero se fue del Gobierno y se olvidaron de nosotros. Le voy a pasar mi teléfono por las dudas", expresó.

No es el primer cortocircuito, en febrero de este año la mujer aseguró que Macri "me defraudó en muchos sentidos y no solamente a mi. Yo creí en los aspectos en los que la gente creyó como dar trabajo, luchar contra la necesidad y el hambre de la gente... Muchísimas cosas".

Además, reveló que el líder del PRO "cuando era presidente aportaba una parte de su dinero a la fundación" y que no lo volvió a ver luego de las últimas elecciones