Menéndez, de barrios de Pie, llamó a "construir con gobernadores e intendentes" la salida de los planes sociales

El coordinador de esa organización social se reunió con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. El también funcionario del Ministerio de Desarrollo Social pidió articulación de todos los dirigentes del FdT.

El coordinador de SOMOS/ Barrios de Pie, Daniel Menéndez, se reunió con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, durante su viaje por la provincia con motivo del encuentro de SOMOS/ Barrios de Pie. Allí, se refirió a la discusión sobre la administración de los planes sociales y pidió que los diferentes dirigentes del Frente de Todos (FdT) trabajen de manera mancomunada para resolver los problemas sociales y económicos que vive la Argentina. Previamente, dijo presente en Mendoza, donde formó parte de un nuevo encuentro de la militancia y donde destacó que los movimientos sociales "son parte de la solución".

Al mismo tiempo, en el marco de la discusión por los planes sociales y tras juntarse con el gobernador Uñac, Menéndez manifestó: “Entendemos que la salida a los problemas sociales y económicos de nuestro país tiene que ver con la articulación al interior de la unidad del Frente de Todos de los gobernadores, intendentes y movimientos sociales. Todos organizados en conjunto debemos buscar formas de construir trabajo”. Además, desde sus redes sociales, contó que intercambiaron "visiones sobre la situación actual" y pensando en el desarrollo de nuevos políticas públicas que "mejoren la vida" de los ciudadanos y las ciudadanas.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Menéndez compartió un video del máximo mandatario sanjuanino y nun mensaje especial para Barrios de Pie. "Muy contento de haber tenido una charla con Daniel, con Mauro, con el Ministro de Desarrollo Humano de la provincia (Fabián Aballay), la compañera diputada nacional (Natalia Souto). Hemos compartido palabras sobre la realidad, sobre lo que tenemos, sobre el presente pero fundamentalmente sobre el futuro que debemos construir en conjunto", expresó Uñac.

"A la conducción de Somos/Barrios de Pie, un agradecimiento profundo. Primero por transitar el país pero además por visitar a la provincia de San Juan. Bienvenidos y espero que tengan un gran encuentro", cerró de cara al encuentro de esta tarde. Mientras que en sus redes, Menéndez resaltó: "Sigamos por este camino fortaleciendo la unidad y el trabajo en conjunto. #PrimeroLaPatria".

El tema de la administración de los planes sociales pasó a estar en el foco de la discusión luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo instalara en agenda tras referirse a ellos en un plenario que encabezó en Avellaneda. “Las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja, sobre todo las mujeres que son las más explotadas”, dijo en su momento.

Frente a esto, diversas agrupaciones sociales -entre las que figuran Organización Peronismo Militante o Unidad Piquetera, entre otros- salieron a respaldar a la ex mandataria. Además, desde un comunicado, sostuvieron que el problema "no es de falta de trabajo y de salarios pauperizados" sino que el punto conflictivo está en "el modo en que se distribuye la riqueza" que genera la Argentina y que ese es el "combate real" del discurso de CFK y que las organizaciones, tanto sociales y sindicales deben "reivindicar".

En medio de esto, la liga de gobernadores se reunirá en Chaco -durante la jornada de hoy- para tratar el pedido de que la administración de planes sea quitada a las agrupaciones y así quede en control a cargo del Estado, en línea con las exigencias de la vicepresidenta. Por ahora, desde el Gobierno nacional evitaron referirse al tema y no adelantaron cuál será la postura a tomar de cara a un posible cambio. Aún así, tras las críticas, el presidente Alberto Fernández aprovechó para agradecer el papel de dichas organizaciones en medio de la pandemia del COVID-19. Sin mencionarla directamente, Movimiento Evita y UTEP sacaron comunicados acusando a quienes "no comprenden" el lugar de la economía popular.

Formaron parte del encuentro de gobernadores los mandatarios de Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Chubut, Santiago del Estero, Chaco, Santa Cruz, Buenos Aires, San Luis y Formosa. Sobre el tema, fuentes del entorno del líder bonaerense, Axel Kicillof, sostuvieron que su idea es "federalizar los programas" ya que "la plata del Estado no puede estar tercerizada".

Es importante destacar que la postura de Kicillof es compartida con varios mandatarios provinciales y el objetivo de la reunión es "consensuar" una mirada general con respecto al tema. Además, días atrás, lanzaron un comunicado donde remarcaron la importancia de "conformar una Argentina justa y federal"; mientras que, a su vez, llamaron a "construir consensos estructurales" en relación a las políticas para el desarrollo productivo y así generar empleos de calidad.

Para cerrar, el gobernador bonaerense adelantó que el desafío es coordinar esta nueva administración manifestando que se necesita un control que quede en manos de un organismo tripartito: gobierno nacional, provincial y los municipios. Esto, lógicamente dejaría afuera a las organizaciones sociales pero, en principio, no reduciría los presupuestos para la asistencia social. Es decir, los fondos cambian de administración pero no son recortados.