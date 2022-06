Planes sociales: organizaciones bancan la propuesta de Cristina Kirchner

Una veintena de agrupaciones emitieron un comunicado en respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que la vicepresidenta se refiriera a la administración de los planes sociales en el país y se generara un debate sobre el tema. “El problema no es de falta de trabajo y de salarios pauperizados, sino del modo en que se distribuye la riqueza que genera el país”, señalaron y agregaron: “Este es el combate real del discurso de Cristina que las organizaciones sociales y sindicales debieran reivindicar”.

“Es imprescindible generar condiciones de trabajo dignas sea en trabajadores y trabajadoras de la economía formal como en las trabajadoras y trabajadores de la economía social”, manifestaron. Las agrupaciones que acompañan el escrito son Kolina Buenos Aires, Lealtad Corriente Militante, Corriente Peronista 13 de Abril, Identidad, Organización Peronismo Militante, La 20, Unidos y Organizados, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Fuerza Colectiva, Descamisados, Federación de Trabajadores de la Economía Social (FE.TRA.E.S), El Frente Transversa, La Corriente Nacional de la Militancia, Agrupación 12 de Noviembre, Unidad Piquetera, CNP, Los Irrompibles, FSP y Federación de Cooperativas de trabajo de la Provincia de Buenos Aires (FECOOPBA).

“Se ha convertido en deporte nacional tergiversar las palabras de Cristina. Hacerle decir cosas que no dice, hacerla confrontar con quien no confronta. Que lo hagan los medios hegemónicos no sorprende, es una costumbre instalada desde que Cristina fue elegida presidenta en 2007; que esta función sea ahora emprendida por algunos dirigentes de organizaciones del proyecto nacional, es de una gravedad inusitada”, dispararon.

“Al igual que los medios hegemónicos mienten y tergiversan para no reconocer el rol que a Cristina le asigna el Pueblo peronista, como la esperanza para construir la felicidad y la grandeza de la Patria”, denunciaron.

Por otra parte, las organizaciones recordaron que el discurso de la Vicepresidenta duró 75 minutos y “se abordan temas como el modo del ejercicio del gobierno, cómo actúan los sectores del poder, cómo se distribuye la riqueza, el valor del salario y su poder adquisitivo, el proceso inflacionario, la actividad productiva ociosa, la economía bimonetaria y sus consecuencias, la fuga de capitales, la ineficacia del poder de control del Estado, el partido judicial que de la mano del presidente de la Corte Suprema mira las necesidades del poder como derechos y desdeña las necesidades populares ‘porque no alcanza para todos’, entre tantos otros aspectos económicos y sociales”.

En tanto, dichos movimientos sociales respaldaron el espacio de “trascendencia”, ya que “reparan y asisten donde el Estado no asiste ni contiene”. “Cada programa social extendido en el tiempo constituye un debilitamiento del salario real, este salario reducido en su capacidad adquisitiva implica un enriquecimiento del empresario que gana por doble vía: por aumento desmesurado de precios y por una política salarial depreciada”, finalizaron.

Es así como reivindicaron la “discusión abierta” planteada por Cristina Fernández el 20 de junio: “Es bienvenida y necesaria en un gobierno autodefinido como defensor de los derechos de los más vulnerados”.