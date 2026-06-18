PJ bonaerense: Alak, Pereyra y Watson encabezaron una jornada de formación política

El secretario de formación política del PJ provincial, Julio Alak realizó una nueva jornada de formación política en Florencio Varela junto al intendente del distrito, Andrés Watson, el dirigente Julio Pereyra, y la periodista internacional y escritora, Telma Luzzani, quien se refirió al conflicto en Medio Oriente. En ese escenario, el ex Jefe comunal local pidió formar a la dirigencia “para no cometer los errores que en algún momento cometimos”.

“El Partido Justicialista de la Provincia está caminando”, dijo Pereyra y agregó: “Hoy hay alguien como Julio Alak, que tiene mucho recorrido y mucho más para recorrer. Hoy la tarea que lleva adelante con Axel Kicillof y otros compañeros tiene que ver con eso: formarnos para no cometer los errores que en algún momento cometimos”.

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El curso de formación política impulsado por el Partido Justicialista se dicta a través del Instituto de Capacitación Política (ICP), a cargo de Julio Alak. “La formación política es una necesidad imperiosa en estos tiempos para los militantes de un movimiento nacional popular como nosotros, por eso es muy importante promoverla y que les permitan a quienes son alumnos formarse en la política internacional, latinoamericana, nacional y también en los desafíos de nuestro movimiento”, expresó el intendente de La Plata.

En tanto, el intendente municipal y vicepresidente del PJ local, Andrés Watson, hizo referencia a la preparación de los dirigentes: “Es fundamental que todos estemos a la altura de las circunstancias para los roles que tenemos que asumir”. Además, destacó la importancia de sumar nuevos afiliados y afiliadas: “Tenemos un gran tema central: la afiliación. Es muy importante para nuestro partido, que sigue sumando cada vez más compañeros y compañeras que se incorporan desde la juventud”.

La iniciativa reúne a miles estudiantes de todo el país y del exterior, cuenta con un plantel docente de amplia experiencia y recorre los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. El curso se denomina “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, que fue presentado en mayo por el gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial, Axel Kicillof.

La clase estuvo a cargo de la periodista y analista Telma Luzzani, quien expuso sobre el conflicto en Medio Oriente como expresión de las disputas geopolíticas globales, sus antecedentes históricos, los principales actores regionales e internacionales, la confrontación entre Israel e Irán y otras aristas relacionadas.

Al iniciar la charla, la especialista afirmó: “La gente que viene tiene una avidez por conocer, una predisposición a compartir que me llena de orgullo y una sensación de que el futuro nos pertenece de alguna manera, por este interés que hay”.

Finalmente, subrayó: “El mundo en el que estamos es un mundo muy complejo porque es un mundo en transformación; no es como en otras décadas, cuando teníamos la situación predecible y se podía, dentro de ciertos márgenes, entender lo que estaba pasando; hoy es un mundo altamente complejo en transformación”.