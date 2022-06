Kicillof ante un potencial fallo de la Corte a favor de CABA: “más porteñista no se consigue”

El gobernador bonaerense se refirió a la posibilidad que la Corte Suprema falle en favor de Ciudad de Buenos Aires respecto de los puntos de coparticipación quitados. “Es absolutamente arbitrario e injusto”, dijo el mandatario provincial.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a la posibilidad que la Corte Suprema falle en favor de Ciudad de Buenos Aires respecto de los puntos de coparticipación quitados: “Si la Corte falla a favor de ese proyecto más porteñista no se consigue”, afirmó.

“Es absolutamente arbitrario e injusto”, dijo el mandatario provincial en el marco del día del periodista en Casa de Gobierno. Además, recordó: “La ciudad de Buenos Aires no es una provincia, por lo tanto no participa en la coparticipación, pero en un momento el gobierno nacional le cedió 1,40 puntos de la masa coparticipable que proviene del gobierno nacional. Luego, llegó Macri que es como los reyes magos de la ciudad de Buenos Aires… y le empezó a regalar plata, la lotería nacional se la regaló a Larreta, le dio terrenos, grandes obras, una verdadera discriminación en favor de la ciudad de Buenos Aires”.

La grieta es un invento porteño

En ese sentido, dijo que “entre esos regalos le subió a 3,75 los puntos de coparticipación sin explicación, por decreto, porque sí. Porque Macri es centralista, unitario y porteño”. “Cuando uno ve los recursos per cápita para ver si tiene alguna equidad la distribución, ves que no tenía ningún sentido”. De esta manera, Kicillof manifestó que “hubo una queja de todas las provincias, menos de la ex gobernadora Vidal, porque forma parte del mismo espacio político y además es subordinada y no abrió la boca”.

“Si la Corte falla a favor de ese proyecto... más porteñista no se consigue”, afirmó. “Se bajaron los puntos de coparticipación de 3,75 a 3,50. Y decir que tenía que ver con la transferencia de la policía no es verdad porque la transferencia de la policía, si bien es cierto que hay una ley que dice que tiene que ser con recursos, no dice que sean de coparticipación. Es absolutamente arbitrario e injusto”, sumó.

Kicillof y los medios de comunicación

Respecto de la relación que el mandatario posee con los medios de comunicación nacionales radicados en Capital Federal, el dirigente fue directo: “La grieta es un invento porteño”.

“Deberíamos – como gobierno y periodistas - lograr no sucumbir en esa situación. En el interior de la provincia de Buenos Aires, junto con los intendentes de la oposición encuentro problemas comunes y coincidencias muy grandes. No ocurre eso que dicen los medios porteños”, destacó.

En ese sentido, pidió a los y las periodistas presentes “el desafío de generar una agenda no solo de gobierno, sino también mediática y política que interese a los y las bonaerenses. Lo que se ve en los canales de TV interesa muy poco a los y las bonaerenses”.