Pfizer: ahora, Patricia Bullrich dice que el gobierno solo pidió una "contraparte nacional"

La presidenta del PRO se bajó de su denuncia contra el Gobierno y aseguró que no hubo un pedido de coimas al laboratorio Pfizer para traer su vacuna contra el coronavirus al país.

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que iniciaría un juicio contra Patricia Bullrich por su falsa denuncia de coimas en la negociación de la vacuna de Pfizer, la presidenta del PRO rompió el silencio y admitió su mentira en una charla con Luis Majul.

La exministra de Seguridad del macrismo no tardó en volver hacia atrás con sus denuncias mediáticas y aseguro que no existieron coimas alrededor de la malograda negociación con el laboratorio Pfizer por su vacuna contra el coronavirus. "Reconstruí todos los datos y conversaciones, y he hablado con todas las personas necesarias para llegar a estas conclusiones. Tengo todo armado en un cronograma sobre por qué sucedieron las cosas”, comenzó diciendo la dirigenta de Juntos por el Cambio en su entrevista para Radio Rivadavia.

En esa línea, Bullrich señaló que “Pfizer solo estaba pidiendo un seguro de caución, lo mismo que le pidió a cualquiera de los más de 80 países que están utilizando esta vacuna”, y remarcó.: “Son los resguardos que también tiene la Sputnik o cualquier vacuna que en proceso experimental sale en el mercado”.

Sin embargo, enseguida su tono de investigadora privada dio paso a las confesiones que hacen caer su denuncia. "Ahí se comienzan a dar una serie de excusas. La realidad es que Ginés González García exige que exista una contraparte argentina”, afirmó.

Al tiempo que, admitió: “A Pfizer no le pidieron coima, sino que para firmar el contrato debía haber una contraparte nacional. La matiz de la forma en que trabaja el kirchnerismo es esta”. De esa forma, la presidenta del PRO dejó en claro que no sólo no existieron coimas en la negociación si no que la búsqueda de los funcionarios nacionales fue tener mayores garantías del lado nacional.

La falsa denuncia de Bullrich contra Alberto Fernández, desmentida por Pfizer

El laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió a la presidenta del principal partido opositor (PRO), Patricia Bullrich, y aseguró que Alberto Fernández no le pidió coimas al gigante de la ciencia. “Es falso”, indicaron en respuesta a la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, quien acusó al exministro de Salud Ginés González García de pedir “un retorno” de dinero para cerrar el acuerdo con Pfizer.

Bullrich había dicho que González García le había pedido coimas como condición insoslayable para adquirir millones de vacunas contra el Covid-19. Y denunció falsamente que el Gobierno planteó que debían colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación. Ambas cuestiones fueron cruzadas por Pfizer.

La empresa se encuentra sujeta a las leyes estadounidenses; entre ellas, la llamada “ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero” (FCPA, por sus siglas en inglés) que la obliga a reportar ante las autoridades de ese país cualquier pago o intento de pago indebido, como así también abordaje de un funcionario con esos fines.

En ese contexto, Pfizer decidió cortar con las versiones “incorrectas”, tanto sobre las negociaciones que encaró con González García, como así también sobre la supuesta sugerencia de incluir a Sigman en la operatoria. “Eso no pasó”, indicaron a ese diario La Nación desde el laboratorio.