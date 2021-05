Patricia Bullrich volvió a protagonizar un papelón ante las cámaras de televisión. Durante su visita al programa de Viviana Canosa, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri intentó meter en el medio a Venezuela en un debate sobre lo que pasa en Colombia. Como consecuencia, el periodista Carlos Campolongo la frenó en seco y le pidió argumentos, detalle por el que pasó un momento muy incómodo.

En su visita al canal de TV de A24, Bullrich indicó que lo que vive Colombia es una situación similar a la de Argentina en 2001: "Siento que pasamos por esto, pasamos el 2001 y siento que en eso aprendimos. Hubo momentos muy duros, como el que pasamos nosotros cuando nos tiraron 14 toneladas de piedras, cuando nos impidieron gobernar todos los días, pero yo creo que en Argentina volver a esto es como un recuerdo que está".

Luego, Eduardo Battaglia -uno de los periodistas presentes- le consultó: "¿Pensás que no se puede repetir?". La presidenta del PRO desvió la conversación y le echó la culpa a Venezuela de lo que está ocurriendo en Colombia: "Creo que acá hay una situación geopolítica. Colombia tiene a Venezuela al lado".

El panelista volvió a insistir y preguntó: "¿Están las condiciones dadas para que en la Argentina haya una rebelión del pueblo?". Y Bullrich aseguró: "Creo que la rebelión se está dando de manera institucional, está el Congreso, que es posible que le diga que no a la ley que quiere presentar al Presidente (Alberto Fernández), la Corte Suprema que pone las cosas en orden, que dice qué se puede y qué no se puede, está la Justicia funcionando, a veces nos gusta y otras veces no, y van a haber elecciones. Los argentinos tenemos que resolver todo de manera institucional, puede haber manifestaciones o protestas, pero este nivel de destrucción lo hemos vivido".

Cómo fue la discusión de Bullrich con uno de los periodistas que integran el programa de Viviana Canosa

Tras haber advertido que Bullrich culpó a Venezuela de la crisis que vive Colombia, Carlos Campolongo -otro de los periodistas que estaban presentes- le preguntó: "¿Te parece que esto en Colombia pasa por la proximidad con Venezuela? Hay una historia ancestral de la violencia de Colombia entre conservadores, no conservadores, las FARC, el narcotráfico. La cuestión que desató todo esto fue por una cuestión impositiva".

Bullrich: "No, no, sí... yo lo que veo es que hay una cuestión impositiva, pero hay un trasfondo geopolítico".

Campolongo: "Pero, ¿cuál es el trasfondo político? ¿Venezuela? ¿Los agentes cubanos actúan ahí? Vamos a hablar claro porque sino la gente se confunde".

Bullrich: "Venezuela está tratando de desestabilizar Colombia, que fue el país que más venezolanos albergó, que tuvo una posición más firme en relación a Venezuela. Creo que lo están tratando de hacer".

Campolongo: "Pero, ¿no ganó alguien (Iván Duque) que era heredero del anterior? No entiendo lo de la geopolítica, en este caso".

Bullrich: "Yo lo veo así".

Campolongo, denotando indignación, le marcó: "No, está bien, pero explicámelo porque yo no lo sé".

Bullrich:"Yo siento como que...".

Campolongo, aún sorprendido con la situación, le consultó una vez más: "¿Se está infiltrando Venezuela en Colombia?".

Bullrich, sin haber presentado algún argumento que pueda despejar las dudas, concluyó: "Yo siento que hay un intento de desestabilización de Colombia y que Venezuela, el régimen de Maduro, tiene mucho que ver. Puede haber una situación impositiva. Pero, una situación impositiva no te lleva a este nivel de violencia. Las FARC y el narcotráfico pueden estar atrás. Hoy están justo en la frontera con Venezuela y son un elemento de desestabilización permanente. Es un elemento a tener en cuenta".