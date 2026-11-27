Todos los sectores coinciden en sus declaraciones públicas sobre la conveniencia de organizar una elección interna, para que el candidato no surja de un acuerdo de cúpulas, sino de un proceso de participación popular.

Ante el avance en el Senado de la reforma electoral, el peronismo quedó forzado a acelerar una discusión sensible: ¿Sin PASO, cómo se define el candidato a presidente?

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A diferencia de lo que sucedía hace algunos meses, hoy todos los sectores coinciden en sus declaraciones públicas sobre la conveniencia de organizar una elección interna, para que el candidato no surja de un acuerdo de cúpulas, sino de un proceso de participación popular. Fuera de micrófono, sin embargo, subsiste la desconfianza y todos manifiestan dudas respecto de la voluntad real de sus adversarios internos.

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¿Cómo se organizaría una interna abierta en el peronismo sin PASO?

En resumen: todos dicen que quieren que haya una interna abierta, pero pocos creen que vaya a concretarse. “Cada uno está diciendo lo que la gente quiere escuchar, pero nadie está pensando de verdad en cómo se hace”, dice a El Destape un dirigente que está al tanto de las conversaciones internas. De hecho, no hubo ninguna reunión ni diálogo serio entre los principales actores para empezar a organizar una eventual elección interna. Ni siquiera está claro quiénes serían los candidatos. Hasta ahora, el único que blanqueó sus aspiraciones es el exgobernador de San Juan Sergio Uñac, que propone hacer una interna por regiones.

¿Qué dice la encuesta de Analogías sobre el ballotage entre el peronismo y Milei?

La definición del candidato opositor no es menor. La última encuesta de Analogías, una consultora cercana al peronismo, muestra que en un hipotético escenario de ballotage un 53,8% de los consultados optaría por un cambio de gobierno, mientras que un 30,5% se volcaría por la continuidad de Javier Milei. Ese mismo estudio señala que hoy hay un empate técnico en una hipotética primera vuelta: un 33,7% votaría a Milei y un 33%, al “peronismo unido”.

Un dato más de la encuesta de Analogías, cerrada hace diez días: tanto Axel Kicillof como Sergio Massa superarían a Milei en un eventual ballotage. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ganaría por más margen, 41,7% a 35,7%. Massa se impondría por menos de tres puntos, 40% a 37,6%. En definitiva, según estas proyecciones, el candidato del peronismo tiene muchas probabilidades de convertirse en el próximo presidente. Eso explica buena parte de los tirones internos.

Kicillof y Massa juegan en tándem en Diputados y miden los tiempos del reloj de arena

El diálogo entre Kicillof y Massa es fluido; dejan trascender en los dos campamentos. Los dos acordaron en las últimas horas redoblar los esfuerzos en el Congreso por sostener las PASO. El peronismo no da por perdida la batalla en la Cámara de Diputados y activó las gestiones con los gobernadores para intentar torcer algunas voluntades en la recta final.

Si el gobierno logra imponerse también en Diputados y se suspenden las PASO, al peronismo se le habrá dado vuelta el reloj de arena. “Tenemos que salir rápido a ratificar la unidad”, dice un diputado. Si hay voluntad real de organizar una interna abierta, deberían anticiparse los anuncios de las candidaturas. “Para febrero o marzo, a más tardar ya debería estar definido el mecanismo de selección de candidatos y la fecha”, dice un dirigente cercano a Massa.

En el Frente Renovador insisten en que no está definido si el exministro de Economía será candidato. “Tenemos que definir el mecanismo para que pueda usarlo el que quiera. Y si después hay una candidatura de unidad, no se hará la interna y listo”, explican. Difícil que se avance en la organización sin saber quiénes van a competir y sin que cada candidato designe a un representante en la junta electoral.

Plazos hasta marzo, juntas electorales y temor al ausentismo: las trabas de la interna

Otras dudas que deslizan desde uno de los sectores: “¿Qué rol va a tener la justicia electoral?”. “¿Y si hacemos la interna y va muy poca gente a votar?”. Para que haya interna, antes tiene que haber acuerdo.

Padrones generales y PASO bonaerenses

Máximo Kirchner también se manifestó en público a favor de la organización de una interna abierta. “Nosotros sostenemos que los candidatos del peronismo los debe elegir el afiliado Justicialista o quien quiera participar de una elección interna”, dijo la semana pasada, en una entrevista. Va ganando fuerza la idea de que, si llegara a hacer una elección interna, se recurra a los padrones generales.

En la mesa chica de Kicillof transmiten una posición bien clara, en línea con declaraciones que hizo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La candidatura debe salir de una interna abierta, que podría celebrarse el mismo día que las PASO bonaerenses. Todos los sectores internos coinciden en que deben sostenerse las primarias provinciales para elegir al candidato a gobernador. Un punto de acuerdo entre tantas diferencias.